Елена Кравец призналась, когда последний раз ездила на общественном транспорте и курила

Елена Кравец (фото: пресс-служба)

1 января актриса «Вечернего Квартала» и «Женского Квартала» отпраздновала день рождения

Елена Кравец отмечала 1 января двойной праздник – Новый год 2020 и день рождения. Актрисе студии «Квартал 95» исполнилось 43 года! По новой традиции студии в честь праздника именинница отвечает на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах» …

Первый раз Елена Кравец…

захотела выступить в драматической роли. «Наверное, это было лет 10 назад, во время съемок фильма «Чудо». Это была первая роль в кино, где моя героиня не была смешной, и мне не нужно было шутить в кадре. Скажу честно, мне понравилось выходить из привычных образов и пробовать что-то новое. С удовольствием бы повторила этот опыт».

разрешила дочери покрасить волосы. «Маше было лет 10-11. Причем она меня не уговаривала на это, а просто сказала: «Мама, хочу синие волосы». И мы с ней договорились, но с тремя условиями – что будет краска, которая смывается, что она сделает это летом, и что это будет не вся голова. Договорившись, мы пошли вместе в салон. Маша была невероятно счастлива. А я вместе с ней, что пошла ей навстречу».

С дочкой Машей

сама сделала с кем-то селфи. «Признаюсь, я часто делаю селфи с людьми, которые мне симпатичны, и творчеством которых я увлекаюсь. Помню, пару лет назад я была на каком-то мероприятии, где выступала группа Brunettes Shoot Blondes. На тот момент я уже была поклонницей их музыки, к тому же эти ребята тоже из Кривого Рога. Думаю, они были в не меньшем шоке, чем я сама, когда подошла к ним сфотографироваться».

задумалась над пополнением в семье. «Это желание появилось лет в 25. Буквально сразу после того, как узнала, что уже беременна…».

Беременная Елена Кравец

побывала на море. «В два года. Кажется, это был город Скадовск».

не пришла домой ночевать. «Это было в 94-м году. Я пошла на выступление команды КВН «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». И после концерта я каким-то чудным образом познакомилась с ребятами и протусила с ними до утра. На тот момент они были для меня кумирами, поэтому я пребывала в каком-то космическом состоянии невесомости и абсолютно не следила за временем».

отказалась от выступления с «Кварталом» в угоду родным. «Не было такого. Слава Богу, родные никогда не требовали и не требуют от меня таких жертв и не ставят мне подобных условий. Семья понимает, что я работаю в коллективе, и не имею права подводить своих коллег и друзей».

Елена Кравец в детстве и юности

выкурила первую сигарету. «Кажется, это был четвертый курс института. Помню, мне сразу не понравилось, но из-за того, что это было модным, и в моей компании курили все, я тоже стала покуривать. Но когда забеременела, у меня эту привычку, как отрезало».

сделала пародию на Юлию Тимошенко. «Это надо хронику посмотреть, потому что не помню, какой это точно был год. Думаю, уже в составе студии, а не команды КВН, так что примерно 2005-й».

узнала, что Владимир таки идет в президенты. «В прошлый Новый год, когда его обращение показали в эфире. До этого я, как и многие, тоже не верила».

Последний раз Елена Кравец

пользовалась общественным транспортом. «В Киеве, признаюсь, давно не пользовалась. А вот за рубежом – бывает. Когда были в Хельсинки, ездили на трамвае».

плакала от прочитанной книги. «Пару недель назад. Причем не обязательно, чтобы это был именно роман или целый сборник поэзии. Я могу расплакаться и от прочитанного поста или рассказа на каком-то литературном портале».

становилась на весы. «Накануне старта проекта «Танцы со звездами». После финала решила не взвешиваться. А зачем себя лишний раз расстраивать?».

ходила на танцевальную тренировку. «Как и обещала в финале моего участия в шоу, я продолжаю танцевать и ходить на тренировки с Максимом. Последняя была как раз накануне нашего новогоднего тура с «Кварталом».

импровизировала на сцене. «Это была съемка в мае. В номере «Балет» в «Женском Квартале» я оговорилась и пришлось дальше импровизировать».

Елена Кравец с мужем Сергеем

пускалась во все тяжкие. «Ой, хотелось бы, конечно, но уже не вспомню, когда это было в последний раз… Обычно же, когда во все тяжкие пускаешься, на утро мало что помнишь. Поэтому, может, и хорошо, что не помню (смеется).

ужинала наедине с мужем. «Это было 21-го сентября, в нашу годовщину свадьбы с Сережей».