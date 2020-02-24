Мамина лапочка: Олена Кравець зворушливо привітала дочку з 17-річчям

Артистка Кварталу-95 і Жіночого Кварталу Олена Кравець, яка нещодавно поділилася забавним спогадом, коли вперше дозволила пофарбувати своїй доньці Маші волосся в яскравий колір, опублікувала архівний кадр в Instagram , на якому усміхнена Маша, ще зовсім юною дівчинкою, знята в кумедній позі. Під цим знімком вона привітала Машу з 17-річчям, написавши зворушливі рядки про її дитинство.

Маша Кравець (instagram.com/lennykravets)

"Твої дорослі фото сьогодні легко знайти в соцмережах, моя дівчинка. Ти буваєш на них різною: серйозною і задумливою, яскравою і артистичною, впевненою і сором'язливою", - розповіла про риси характеру своєї доньки Олена, - "Але сьогодні я хочу, щоб ти відчувала себе так, як на цьому фото — безтурботною хохотушкою з приводу і без, що підставляє п'яточки сонцю і своєму прекрасному віку! Люблю тебе ще до твого дня народження, Мішечок...Мама".

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Артистка не раз говорила, що з дітьми у неї теплі і дружні відносини, і хоча її старша дочка вже зовсім доросла, вона все одно залишиться її маленькою дівчинкою.

Підписники приєдналася до побажань зіркової мами і відзначили, що такий артистизм та почуття гумору, як у Олени не міг не перейти по генах її дочки.

З іменинницею! Маша - прекрасна дівчинка! Щастя!

Вітаємо! Вашу донечку з днем народження. Щоб вона завжди була такою красивою і завжди на позитиві

З днем народження твою красуню Машу і завжди маленьку дівчинку, скільки б їй не виконувалося

як зворушливо

Є підстава вважати, що почутяя гумору передається спадково

Варто нагадати, що нещодавно Олена Кравець розповіла про свої життєві цінні уроки. Вона зізналася, що без труднощів її життя як би сповільнюється і стає прісним.