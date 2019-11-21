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"Мамина ксерокопия": Слава из НеАнгелов покорила милым фото с подросшей дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.11.2019 - 12:29
"Мамина ксерокопия": Слава из НеАнгелов покорила милым фото с подросшей дочкой
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Маленькая Лаура становится все больше похожей на звездную маму

Слава Каминская успевает ездить с туром по Украине, а в перерывах сниматься в эффектных фотосессиях. Так, недавно солистка поп-группы НеАнгелы не на шутку взволновала поклонников, представ в таком себе образе "девушки из группы поддержки" и похваставшись идеальной фигурой в купальнике. А кроме того, 35-летняя артистка еще и заботливая мать и много времени проводит с сыном и дочкой. Судя по свежему фото в Instagram певицы, малышка Лаура становится все больше и больше похожей на нее!

Слава поделилась атмосферным кадром из импровизированной гримерки, на котором она сидит на бархатном красном диване, а гример наносит ей макияж - вероятно, перед выступлением. Рядом с очень похожим выражением лица сидит ее дочурка, держа в руке кусочек сыра. Возле ребенка стоит поднос с нарезкой колбасы и сыра - пока мама занята, можно и перекусить.

"Скучаююююююууууу и телефон не выключаю. мини я", - прокомментировала очаровательное фото Каминская.

&quot;Мамина ксерокопия&quot;: Слава из НеАнгелов покорила милым фото с подросшей дочкой

Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)

Растроганные фолловеры тут же засыпали ее умиленными отзывами, отмечая сходство мамы и дочки и восхищаясь красотой малышки.

  • Любимые девочки
  • Мамина ксерокопия
  • Мелкая симпотная
  • Так похожа на мамочку бусинка сладкая
  • Супер девчонки. Слава, вам брутального желаем)))
  • Какие же вы красоточки
  • Мамина копия
  • Слава, ты такая хорошая мама, классная
  • Ааа ааа, классс. Какая классная бусинка. Копия мама
  • Мини версия
  • Красотульки с доцей
  • Какая она крутая со своим миром в голове

&quot;Мамина ксерокопия&quot;: Слава из НеАнгелов покорила милым фото с подросшей дочкой

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.

Пришлось обратиться к психологу: Слава из НеАнгелов призналась, о чем сожалеет в жизни Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе "девушки из группы поддержки"
Новости Украины дочьСлава Каминская
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