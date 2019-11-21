"Мамина ксерокопия": Слава из НеАнгелов покорила милым фото с подросшей дочкой

Маленькая Лаура становится все больше похожей на звездную маму
Слава Каминская успевает ездить с туром по Украине, а в перерывах сниматься в эффектных фотосессиях. Так, недавно солистка поп-группы НеАнгелы не на шутку взволновала поклонников, представ в таком себе образе "девушки из группы поддержки" и похваставшись идеальной фигурой в купальнике. А кроме того, 35-летняя артистка еще и заботливая мать и много времени проводит с сыном и дочкой. Судя по свежему фото в Instagram певицы, малышка Лаура становится все больше и больше похожей на нее!
Слава поделилась атмосферным кадром из импровизированной гримерки, на котором она сидит на бархатном красном диване, а гример наносит ей макияж - вероятно, перед выступлением. Рядом с очень похожим выражением лица сидит ее дочурка, держа в руке кусочек сыра. Возле ребенка стоит поднос с нарезкой колбасы и сыра - пока мама занята, можно и перекусить.
"Скучаююююююууууу и телефон не выключаю. мини я", - прокомментировала очаровательное фото Каминская.
Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)
Растроганные фолловеры тут же засыпали ее умиленными отзывами, отмечая сходство мамы и дочки и восхищаясь красотой малышки.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.