"Доця вся в маму": Слава Каминская очаровала сеть милым фото с детьми

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица показала, как ее сын снимает сестру на телефон

Слава Каминская из группы НеАнгелы не так давно развелась со своим мужем Эдгаром, однако недавно певица призналась, что уже состоит в новых отношениях. Впрочем, никаких деталей о своей романе она пока что раскрывать не стала. Артистка по-прежнему много времени посвящает работе и любимым детям - сыну Леону и дочери Лауре. На своей странице в Instagram она поделилась забавным и милым снимком с детишками.

На фото Слава запечатлела, как брат снимает сестру на телефон. Одетая во все белое малышка Лаура при этом состроила забавную рожицу и высунула язык. Леон же старательно делает фото.

"Просто оставлю это здесь", - подписала очаровательный кадр Каминская.

Фото: Слава Каминская показала своих детей (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры поспешили оставить свои растроганные отзывы, отмечая, что Лаура явно пошла в маму своей артистичностью.

Малышка так похожа на вас

Круто

Класснючие. Настоящий брат. В теме

семейное селфи

Как быстро они повзрослели , такие крутышки

Жизненно очень

Такие милахи

Детки, такие детки

Зірочки маленькі

Доця вся в маму

Ты сними меня фотограф .

Зiрка

Как же это мило

Бусинка такая))

Классные какие

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами.