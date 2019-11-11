ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Доця вся в маму": Слава Каминская очаровала сеть милым фото с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 10:56
"Доця вся в маму": Слава Каминская очаровала сеть милым фото с детьми
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица показала, как ее сын снимает сестру на телефон

Слава Каминская из группы НеАнгелы не так давно развелась со своим мужем Эдгаром, однако недавно певица призналась, что уже состоит в новых отношениях. Впрочем, никаких деталей о своей романе она пока что раскрывать не стала. Артистка по-прежнему много времени посвящает работе и любимым детям - сыну Леону и дочери Лауре. На своей странице в Instagram она поделилась забавным и милым снимком с детишками.

На фото Слава запечатлела, как брат снимает сестру на телефон. Одетая во все белое малышка Лаура при этом состроила забавную рожицу и высунула язык. Леон же старательно делает фото.

"Просто оставлю это здесь", - подписала очаровательный кадр Каминская.

&quot;Доця вся в маму&quot;: Слава Каминская очаровала сеть милым фото с детьми

Фото: Слава Каминская показала своих детей (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры поспешили оставить свои растроганные отзывы, отмечая, что Лаура явно пошла в маму своей артистичностью.

  • Малышка так похожа на вас
  • Круто
  • Класснючие. Настоящий брат. В теме
  • семейное селфи
  • Как быстро они повзрослели , такие крутышки
  • Жизненно очень
  • Такие милахи
  • Детки, такие детки
  • Зірочки маленькі
  • Доця вся в маму
  • Ты сними меня фотограф .
  • Зiрка
  • Как же это мило
  • Бусинка такая))
  • Классные какие

&quot;Доця вся в маму&quot;: Слава Каминская очаровала сеть милым фото с детьми

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами.

"Мечта мужчин": Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами "Нос вообще другой": Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики
Новости Украины дочьСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь