ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Мамина ксерокопія": Слава з НеАнгелів підкорила милим фото з підрослою донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.11.2019 - 12:29
"Мамина ксерокопія": Слава з НеАнгелів підкорила милим фото з підрослою донькою
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Маленька Лаура стає все більше схожою на зіркову маму

Слава Камінська встигає їздити з туром по Україні, а в перервах зніматися в ефектних фотосесіях. Так, нещодавно солістка поп-групи НеАнгели не на жарт схвилювала шанувальників, з'явившись в такому собі образі "дівчини з групи підтримки" і похвалившись ідеальною фігурою в купальнику. А крім того, 35-річна артистка ще й турботлива мати і багато часу проводить з сином та донькою. Судячи по свіжому фото в Instagram співачки, малятко Лаура стає все більше і більше схожою на неї!

Слава поділилася атмосферним кадром з імпровізованої гримерки, на якому вона сидить на оксамитовому червоному дивані, а гример робить їй макіяж - ймовірно, перед виступом. Поряд з дуже схожим виразом обличчя сидить її донька, тримаючи в руці шматочок сиру. Біля дитини стоїть піднос з нарізкою ковбаси і сиру - поки мама зайнята, можна і перекусити.

"Скучаююююююууууу і телефон не вимикаю. міні я", - прокоментувала чарівне фото Камінська.

&quot;Мамина ксерокопія&quot;: Слава з НеАнгелів підкорила милим фото з підрослою донькою

Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)

Розчулені фолловери тут же засипали її теплими відгуками, відзначаючи подібність мами і доньки і захоплюючись красою дівчинки.

  • Улюблені дівчинки
  • Мамина ксерокопія
  • Дрібна симпотная
  • Так схожа на матусю бусинка солодка
  • Супер дівчата. Слава, вам брутального бажаємо)))
  • Які ж ви красоточки
  • Мамина копія
  • Слава, ти така гарна мама, класна
  • Ааа ааа, классс. Яка класна бусинка. Копія мама
  • Міні версія
  • Красотульки з доцею
  • Яка вона крута зі своїм світом в голові

&quot;Мамина ксерокопія&quot;: Слава з НеАнгелів підкорила милим фото з підрослою донькою

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила апетитними формами.

Довелося звернутися до психолога: Слава з НеАнгелів зізналася, про що шкодує в житті Бомба: Слава з НеАнгелів підкорює формами в грайливому образі "дівчини з групи підтримки"
Новини України дочьСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся