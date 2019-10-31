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"Мечта мужчин": Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.10.2019 - 16:38
"Мечта мужчин": Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица порассуждала о возрасте

Слава Каминская из группы НеАнгелы после развода с мужем ушла в работу и времяпровождение с любмыми малышами – сыном Леонардом и дочерью Лаурой. Недавно певица призналась, что в ее личной жизни произошли изменения – у нее есть мужчина, но подробности своего романа артистка раскрыть пока не готова. Зато она с удовольствием демонстрирует прекрасную физическую форму и волнующие изгибы на эффектных снимках в instagram. Так, Слава опубликовала фото в белоснежном сдельном купальнике, который подчекрнул ее формы.

Звезда дополнила свой сексапильный лук высокими спортивными гольфами и кроссовками на платформе. Ее волосы струятся по плечам – укладка с эффектом пляжных волн выглядит максимально естественно, так же как и натуральный макияж. Купальник выгодно подчеркнул роскошную грудь певицы и ее длинные ноги.

"В 35 жизнь только начинается", - с уверенностью заверила артистка.

&quot;Мечта мужчин&quot;: Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники обратили внимание сначала на привлекательный внешний вид звезды, а уж потом разделили ее суждения.

  • Стильное фото, стильная Слава, волосы нереальные
  • Огонь! Хочу также в свои 35!
  • Шикарна
  • Боже мой, ну че ты такая красивая,а? Такая прямо секси вумен
  • Крутая
  • Потому что нельзя быть красивой такой
  • Ух ты! Это сексифото, мечта мужчин
  • Слава - красавица неземная!
  • Очень красивая
  • С такой внешностью и фигурой, это да!

Скриншот комментариев

К слову, Слава Каминская очаровала совместным фотосетом с эффектной мамой.

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Новости Украины Слава КаминскаяНеАнгелы
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