Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе "девушки из группы поддержки"

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава интригует новой пикантной фотосессией

Слава Каминская не перестает очаровывать поклонников результатами своих бесконечных фотосессий. Солистка поп-группы НеАнгелы буквально “сводит с ума” формами на новом фото. 35-летняя красотка продемонстрировала точеную фигуру в таком себе “спортивном наряде школьницы” или девушки из группы поддержки - вариантов много. Кстати, не так давно Слава уже всколыхнула сеть экстремально пикантным фото, позируя в полупрозрачных черных чулках и боди. Тогда певица оригинально привлекала внимание к новому проекту, отметив при этом популярный мужской глянец XXL Ukraine. Так что поклонникам остается только ждать “горячих” обновлений от своей любимицы.

А пока что Каминская вдохновляет ожидание поклонников новыми фото. На этот раз украинская красотка показывает идеальную фигуру в белоснежном купальнике, который как нельзя лучше подчеркивает формы исполнительницы. На ножках - белоснежные чулки с полосками, а также кеды с действительно огромной подошвой. Рыжие волосы певицы распущены. Сложно не отметить, что солистка группы НеАнгелы выглядит потрясающе!

“Спокойной ночи”, - игриво подписала новое фото Слава.

Знойная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Конечно же, поклонники украинской певицы не смогли обойти стороной ее новый пикантный кадр, и поспешили оставить свои отзывы:

“Очень красивая”

“Покой нам только снится))”

“Фото бомба, респект фотографу, Слава прекрасная”

“Офигенная”

“Вау, какая школьница просто - огонь”

“Яркая какая”

“Женщины после развода становятся еще более красивыми”

“Взорвите этот мир”

“Как девочка”

Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.