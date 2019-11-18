ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе "девушки из группы поддержки"

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 16:26
Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе "девушки из группы поддержки"
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава интригует новой пикантной фотосессией

Слава Каминская не перестает очаровывать поклонников результатами своих бесконечных фотосессий. Солистка поп-группы НеАнгелы буквально “сводит с ума” формами на новом фото. 35-летняя красотка продемонстрировала точеную фигуру в таком себе “спортивном наряде школьницы” или девушки из группы поддержки - вариантов много. Кстати, не так давно Слава уже всколыхнула сеть экстремально пикантным фото, позируя в полупрозрачных черных чулках и боди. Тогда певица оригинально привлекала внимание к новому проекту, отметив при этом популярный мужской глянец XXL Ukraine. Так что поклонникам остается только ждать “горячих” обновлений от своей любимицы.

А пока что Каминская вдохновляет ожидание поклонников новыми фото. На этот раз украинская красотка показывает идеальную фигуру в белоснежном купальнике, который как нельзя лучше подчеркивает формы исполнительницы. На ножках - белоснежные чулки с полосками, а также кеды с действительно огромной подошвой. Рыжие волосы певицы распущены. Сложно не отметить, что солистка группы НеАнгелы выглядит потрясающе!

“Спокойной ночи”, - игриво подписала новое фото Слава.

Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе &quot;девушки из группы поддержки&quot;

Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе &quot;девушки из группы поддержки&quot;

Знойная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Конечно же, поклонники украинской певицы не смогли обойти стороной ее новый пикантный кадр, и поспешили оставить свои отзывы:

  • “Очень красивая”
  • “Покой нам только снится))”
  • “Фото бомба, респект фотографу, Слава прекрасная”
  • “Офигенная”
  • “Вау, какая школьница просто - огонь”
  • “Яркая какая”
  • “Женщины после развода становятся еще более красивыми”
  • “Взорвите этот мир”
  • “Как девочка”

Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе &quot;девушки из группы поддержки&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.

"Нос вообще другой": Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики Ослепительная Вика из НеАнгелов соблазнила модельными ножками в полупрозрачной юбке (видео)
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь