ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мамин цветочек: Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2019 - 12:55
Мамин цветочек: Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица пожелала всем хорошо отдохнуть на праздниках

Джамала - не только популярная и успешная певица, а еще и счастливая и любимая жена и мать. Совсем недавно, 26 апреля артистка отпраздновала вторую годовщину брака с супругом Бекиром Сулеймановым и в честь праздничной даты опубликовала целый фотоальбом со свадьбы, которая проходила в крымско-татарских традициях. Пара воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнился годик. На днях знаменитость сводила малыша полюбоваться на цветущие магнолии в Киеве.

На своей странице в Instagram Джамала опубликовала милые фото с сыночком на фоне буяющих красками деревьев. Артистка одета в желтую водолазку и джинсовый комбинезон, а Эмир-Рахман - в синие штанишки с рисунками и голубую кофточку. На одном из снимком певица держит сына на руках и счастливо улыбается в объектив, на другом же мальчик стоит у ног мамы.

Мамин цветочек: Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" - пожелала поклонникам исполнительница.

Мамин цветочек: Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры растрогались и оставили множество умиленных комментариев.

  • "Джа, ви вдвох прекрасні! З прийдешніми святами вас! І звідки у вас цейбомбезний комбез? Це укр дизайнер?:)"
  • "Ви така щаслива ! най так буде завше"
  • "Боже, какие вы прекрасные солнышки"
  • "Очень красиво"
  • "Лук вам идёт очень. Сынишка прелесть"
  • "Мамин цветочек"
  • "Чарівна"
  • "Бозе яка милота"
  • "Який гарненький"

Напомним, ранее Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном

Также Джамала опубликовала умиротворенное, вдохновляющее фото и поделилась философскими мыслями о счастье и его проявлениях в мелочах.

Состояние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне Плакали, смеялись, молились: Джамала показала уникальные фото в честь годовщины свадьбы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины певецДжамаласын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь