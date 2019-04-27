Мамин цветочек: Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями

Певица пожелала всем хорошо отдохнуть на праздниках
Джамала - не только популярная и успешная певица, а еще и счастливая и любимая жена и мать. Совсем недавно, 26 апреля артистка отпраздновала вторую годовщину брака с супругом Бекиром Сулеймановым и в честь праздничной даты опубликовала целый фотоальбом со свадьбы, которая проходила в крымско-татарских традициях. Пара воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнился годик. На днях знаменитость сводила малыша полюбоваться на цветущие магнолии в Киеве.
На своей странице в Instagram Джамала опубликовала милые фото с сыночком на фоне буяющих красками деревьев. Артистка одета в желтую водолазку и джинсовый комбинезон, а Эмир-Рахман - в синие штанишки с рисунками и голубую кофточку. На одном из снимком певица держит сына на руках и счастливо улыбается в объектив, на другом же мальчик стоит у ног мамы.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" - пожелала поклонникам исполнительница.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Фолловеры растрогались и оставили множество умиленных комментариев.
Напомним, ранее Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном.
Также Джамала опубликовала умиротворенное, вдохновляющее фото и поделилась философскими мыслями о счастье и его проявлениях в мелочах.