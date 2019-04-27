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Мамина квіточка: Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2019 - 12:55
Мамина квіточка: Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка побажала всім добре відпочити на свята

Джамала - не тільки популярна і успішна співачка, а ще й щаслива і кохана дружина і мати. Зовсім нещодавно, 26 квітня артистка відсвяткувала другу річницю шлюбу з чоловіком Бекіром Сулеймановим і в честь святкової дати опублікувала цілий фотоальбом з весілля, яке проходило в кримсько-татарських традиціях. Пара виховує синочка Еміра-Рахмана, якому в березні виповнився рік. Днями знаменитість зводила малюка помилуватися на квітучі магнолії в Києві.

На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала милі фото з синочком на тлі буяючих фарбами дерев. Артистка одягнена в жовту водолазку і джинсовий комбінезон, а Емір-Рахман - у сині штанці з малюнками та блакитну кофтинку. На одному зі знімків співачка тримає сина на руках і щасливо посміхається в об'єктив, на іншому ж хлопчик стоїть біля ніг мами.

Мамина квіточка: Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" - побажала шанувальникам виконавиця.

Мамина квіточка: Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери зворушилися і залишили багато розчулених коментарів.

  • "Джа, ви вдвох прекрасні! З прийдешніми святами вас! І звідки у вас цейбомбезний комбез? Це укр дизайнер?:)"
  • "Ви така щаслива ! най так буде завше"
  • "Боже, які ви прекрасні сонечка"
  • "Дуже гарно"
  • "Лук вам йде дуже. Синочок принадність"
  • "Мамина квіточка"
  • "Чарівна"
  • "Бозі яка милота"
  • "Який гарненький"

Нагадаємо, раніше Джамала умилила зворушливими кадрами з чоловіком і сином.

Також Джамала опублікувала умиротворене, надихаюче фото і поділилася філософськими думками про щастя і його прояви в дрібницях.

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