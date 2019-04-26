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Плакали, смеялись, молились: Джамала показала уникальные фото в честь годовщины свадьбы

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2019 - 11:28
Плакали, смеялись, молились: Джамала показала уникальные фото в честь годовщины свадьбы
Джамала и Сеит-Бекир (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала поделилась воспоминаниями в четь второй годовщины свадьбы

Джамала очень трогательно и по-семейному душевно поздравила своего супруга с годовщиной свадьбы. Ведь ровно два года тому назад – 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Сеит-Бекир Сулейманов, с которым они несколько лет встречались до официального торжества. Сегодня пара воспитывает сыночка – Эмира-Рахмана. К слову, малышу совсем недавно сполнился год – 27 марта счастливые родители отпраздновали первый день рождения своего сыночка.

В честь годовщины совместной жизни Джамала опубликовала целый фотоальбом со своей красочной свадьбы, которая проходила в крымско-татарских традициях. Примечательно, что во время торжества певица примерила сразу два наряда – классическое белое платье с фатой, а также красное традиционное платье, декорированное пестрыми узорами.

Джамала

Плакали, смеялись, молились: Джамала показала уникальные фото в честь годовщины свадьбы

Свадебные фото Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При этом Джамала сопроводила снимки очень трогательной подписью. Первым делом певица отметила, что этот важный день прошел так, как она мечтала и даже лучше!

"Він розпочався з нікяху в мечеті, де ми сказали наші «так». Ми плакали, сміялися, молилися, жартували. Було дуже багато емоцій!" - вспоминает Джамала.

Также певица поблагодарила Бога за то, что он подарил ей Сеит-Бекира.
"Люблю тебе і дякую! Далі — більше! Прошу у Бога, аби так само з коханням і вірою!" - трогательно делится личным певица.

Плакали, смеялись, молились: Джамала показала уникальные фото в честь годовщины свадьбы

Плакали, смеялись, молились: Джамала показала уникальные фото в честь годовщины свадьбы

Милые Джамала и Сеит-Бекир (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица отметила, что их праздничный вечер начался словами поэзии. Джамала указала эти строки:

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання..."

Плакали, смеялись, молились: Джамала показала уникальные фото в честь годовщины свадьбы

Поклонники Джамалы поспешил оставить свои восторженные отзывы:

  • Ви – неймовірні!
  • Пишаюся вами, пишаюся і тим, що була щаслива розділити з вами той казковий день!
  • Боже, 2 года прошло, словно мгновение! Ваша любовь отражается в Эмире, замечательный мальчик, рождённый в любви. Счастья вашей семье бесконечного!
  • Вiтаю! Бережiть свое кохання, ви такi щасливi ,хай кохання завжди буде у ваших серцях!
  • Как нежно!
  • Така жіноча і дівоча...одночасно... Дуже гарна пара. Щастя Вам і успіху!
  • Поздравляю! Будте счастливы!
 

Свадебные фото Джамалы

Напомним, ранее Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном

Также Джамала опубликовала умиротворенное, вдохновляющее фото и поделилась философскими мыслями о счастье и его проявлениях в мелочах.

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