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Джамала поделилась жизненным уроком на умиротворенном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2019 - 13:43
Джамала поделилась жизненным уроком на умиротворенном фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица показала поклонникам атмосферное фото на фоне зелени

Джамала восхитила поклонников не только новым фото, но и философским рассуждением. На своей instagram-страничке певица, как всегда, в лаконичной для себя форме написала, какой ритуал нужно проводить по утрам, чтобы день выдался прекрасным и успешным.

Так, украинская певица советует каждое утро по пробуждению заниматься аутотренингом и говорить себе:

"Сьогодні в мене буде добрий настрій та чудовий день! Не дозволю своїм невдалим “вчора” та “завтра” впливати на мене!"  - пишет Джамала.

Также певица сопроводила свой новый пост атмосферным фото. На снимке Джамала позирует в стильном черном комбинезоне на фоне зелени. Отмечается, что фото было сделано в ботаническом сану Киева, в одной из оранжерей.

Глаза певицы закрыты, руки в карманах. В целом на фото она выглядит очень расслабленно и умиротворенно.

Джамала

Расслабленная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы под ее новым постом:

  • Так и сделаю. Отличного дня!
  • Хорошего дня! Как всегда, красивая)
  • Золотые слова! Хорошего вам дня!
  • Клас! Це саме те, що треба побачити зранку! Дякую! Гарного дня!
  • Я так и делаю! С добрым утром и с хорошим днем! 
  • Ви чудові!

Отметим, что среди украинских звезд шоу-бизнеса также выделяется еще одна "женщина-энергия и мотиватор" - телеведущая Маша Ефросинина. Не так давно блогер лаконично объяснила, как осуществить мечты.

Также более развернуто Маша Ефросинина рассказала, как борется со стрессами, и чем любит заниматься дома, когда остается наедине с собой.

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