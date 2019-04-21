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Семейный уикенд: Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2019 - 11:59
Семейный уикенд: Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном
Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица провела прекрасное время с самыми близкими

Украинская певица Джамала хоть и признается, что она строгая мама, но души не чает в своем годовалом сыночке Эмире-Рахмане, скучает без него и старается как можно больше времени проводить с малышом. Артистка не скрывает, что очень хочет, чтобы мальчик ею гордился, и все для этого делает. Звезда также с радостью делится с поклонниками счастливыми семейными моментами. Так, она показала душевные кадры с мужем и сыном, опубликовав фото и видео в Instagram.

Джамала с семьей побывала на весеннем фестивале "Кураж базар". Она вышла в люди в цветастом, ярком платье-халате, темных джинсах по фигуре и удобных кроссовках. Свой повседневный оригинальный лук певица дополнила вместительным черным рюкзачком.

Она веселилась и танцевал под музыку с Эмиром-Рахманом на руках. А заботливым папа предусмотрительно наблюдал, чтобы шустрый малыш не упал, резво бегая по дорожкам и аллеям. Кроме того, дружелюбный мальчик кокетничал с девочкой, которая с интересом наблюдала за малышом и его звездной мамой. Впечатлений у крохи было море!

 

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На счастливом совместном снимке Джамала, Бекир Сулейманов и Эмир-Рахман довольно улыбались – семейный уикенд удался на славу!

Ранее Джамала показала экстравагантный и смелый образ на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019", которая состоялась в пятницу, 18 апреля в киевском Дворце "Украина".

Ранее Джамала опубликовала умиротворенное, вдохновляющее фото и поделилась философскими мыслями о счастье и его проявлениях в мелочах.

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