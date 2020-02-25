Мои Мальдивы: Снежана Бабкина взбудоражила сеть пикантным фото топлес

Многодетная мама показала, как нежится в ванне
Сергей и Снежана Бабкины прошлым летом стали многодетными родителями - жена музыканта родила третьего ребенка. Малыш Елисей появился на свет 18 июня и тут же стал любимцем всей родни. При этом супруги не стали надолго замедлять ритм своей жизни - всего через несколько месяцев они отправились на отдых в Италию всей семьей, а Снежана довольно быстро вернулась к работе в театре.
Бабкина также в краткие сроки вернула отличную форму, а еще решила обновиться и сделала стрижку-каре. Новым снимком в своем Instagram она не на шутку взбудоражила поклонников, ведь он вышел весьма пикантным и откровенным! На фото 34-летняя артистка лежит в ванне с голубой водой в одних лишь плавках.
Обнаженную грудь Снежана прикрыла руками, держа кружку с напитком и игриво глядя в объектив. На снимке можно прекрасно рассмотреть татуировку на бедре Бабкиной и ее аппетитные формы.
"Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я - ребёнок понедельника. Понедельник - День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax", - прокомментировала провокационный кадр Снежана.
Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)
Мнения пользователей сети разделились. Некоторые посчитали подобный снимок слишком вульгарным для матери троих детей, однако большинство поддержали ее и осыпали комплиментами, восхищаясь фигурой артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)
Напомним, ранее Сергей Бабкин показал, как нужно согревать семью в холода.