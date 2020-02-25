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Мои Мальдивы: Снежана Бабкина взбудоражила сеть пикантным фото топлес

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.02.2020 - 10:33
Мои Мальдивы: Снежана Бабкина взбудоражила сеть пикантным фото топлес
Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Многодетная мама показала, как нежится в ванне

Сергей и Снежана Бабкины прошлым летом стали многодетными родителями - жена музыканта родила третьего ребенка. Малыш Елисей появился на свет 18 июня и тут же стал любимцем всей родни. При этом супруги не стали надолго замедлять ритм своей жизни - всего через несколько месяцев они отправились на отдых в Италию всей семьей, а Снежана довольно быстро вернулась к работе в театре.

Бабкина также в краткие сроки вернула отличную форму, а еще решила обновиться и сделала стрижку-каре. Новым снимком в своем Instagram она не на шутку взбудоражила поклонников, ведь он вышел весьма пикантным и откровенным! На фото 34-летняя артистка лежит в ванне с голубой водой в одних лишь плавках.

Обнаженную грудь Снежана прикрыла руками, держа кружку с напитком и игриво глядя в объектив. На снимке можно прекрасно рассмотреть татуировку на бедре Бабкиной и ее аппетитные формы.

"Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я - ребёнок понедельника. Понедельник - День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax", - прокомментировала провокационный кадр Снежана.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Мнения пользователей сети разделились. Некоторые посчитали подобный снимок слишком вульгарным для матери троих детей, однако большинство поддержали ее и осыпали комплиментами, восхищаясь фигурой артистки.

  • Вы конечно красивая женщина, но мне интересно, как Ваш муж позволил выложить на всеобщий обзор такую фотку?
  • Извините, но как то вульгарненько для Мамочки троих деток
  • Снежана - ты умничка! Абсолютно свободная и счастливая!!!
  • Вульгарного абсолютно ничего.Все эстетично и прекрасно,женственно,нежно.
  • Вы классная, кайфуете, вот и рядом с вами всем кайфово
  • Шикарно, прекрасно выглядите мама троих детей
  • Снежана я вами восхищаюсь и вашей фигуре особенно. Вы молодец
  • А я приветствую таких мам,ей есть ,что показать как маме троих деток,я потдерживаю
  • Вы прекрасны, Снежана
  • Шикарная мамочка троих замечательных деток!
  • Реально нереальная
  • Умница и красавица
  • Не понимаю, при чем здесь дети.... Снежана, вы волшебная!
  • Снежана, вы потрясающая!!!

Мои Мальдивы: Снежана Бабкина взбудоражила сеть пикантным фото топлес

Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, ранее Сергей Бабкин показал, как нужно согревать семью в холода.

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