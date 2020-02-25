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Мої Мальдіви: Сніжана Бабкіна розбурхала мережу пікантним фото топлес

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 10:33
Мої Мальдіви: Сніжана Бабкіна розбурхала мережу пікантним фото топлес
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Багатодітна мама показала, як ніжиться у ванні

Сергій та Сніжана Бабині минулого літа стали багатодітними батьками - дружина музиканта народила третю дитину. Малюк Єлисей з'явився на світ 18 червня і тут же став улюбленцем всієї рідні. При цьому подружжя не стали надовго сповільнювати ритм свого життя - всього через кілька місяців вони вирушили на відпочинок в Італію усією родиною, а Сніжана досить швидко повернулася до роботи в театрі.

Бабкіна також у короткі строки повернула відмінну форму, а ще вирішила оновитися і зробила стрижку-каре. Новим знімком у своєму Instagram вона не на жарт розбурхала шанувальників, адже він вийшов вельми пікантним і відвертим! На фото 34-річна артистка лежить у ванні з блакитною водою в самих лише плавках.

Оголені груди Сніжана прикрила руками, тримаючи кухоль з напитком та грайливо дивлячись в об'єктив. На знімку можна чудово розглянути татуювання на стегні Бабкіної та її апетитні форми.

"Мої Мальдіви. Понеділок. Другий місячний день. Я - дитина понеділка. Понеділок - День Місяця і блакитного кольору. І це про мене! Сьогодні мій день! Сьогодні мій relax", - прокоментувала провокаційний кадр Сніжана.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Думки користувачів мережі розділилися. Деякі вважали подібний знімок занадто вульгарним для матері трьох дітей, однак більшість підтримали її і обсипали компліментами, захоплюючись фігурою артистки.

  • Ви звичайно красива жінка, але мені цікаво, як Ваш чоловік дозволив викласти на загальний огляд таку фотку?
  • Вибачте, але як то вульгарненько для Матусі трьох діток
  • Сніжана - ти розумничка! Абсолютно вільна і щаслива!!!
  • Вульгарного абсолютно нічого.Все естетично і чудово,жіночно,ніжно.
  • Ви класна, кайфуете, ось і поруч з вами всім кайфово
  • Шикарно, чудово виглядаєте мама трьох дітей
  • Сніжана я вами захоплююся і вашій фігурі особливо. Ви молодець
  • А я вітаю таких мам,їй є що показати як мамі трьох діток,я потдерживаю
  • Ви прекрасні, Сніжана
  • Шикарна матуся трьох чудових діток!
  • Реально нереальна
  • Розумниця і красуня
  • Не розумію, при чому тут діти.... Сніжана, ви чарівна!
  • Сніжана, ви приголомшлива!!!

Мої Мальдіви: Сніжана Бабкіна розбурхала мережу пікантним фото топлес

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін показав, як потрібно зігрівати сім'ю в холоди.

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