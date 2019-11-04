"Голубоглазое счастье": Сергей и Снежана Бабкины душевно поздравили сына-именинника

Сергей и Снежана Бабкины с детьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Старшему сыну звездной пары исполнилось 13 лет

Сергей и Снежана Бабкины – многодетные родители. Они воспитывают сына Артура, дочерь Веселину и маленького Елисея. Семья всегда находит возможность весело провести время, а между родителями и детьми царят доверительные близкие отношения. Так, 4 ноября старшему сыну артиста исполнилось 13 лет. По такому поводу его звездный папа и мама оставили для мальчика трогательные поздравления в Instagram.

Снежана опубликовала снимок с сыном-красавцем и оставила подпись-поздравление и назвала мальчика "голубоглазым счастьем". Кстати, он очень похож внешне на маму.

"Хэпибездное утро! Любимый мой, Король Артур! Артур Бабкин, тебе сегодня 13 лет! Люблю тебя безгранично! Ты - мое голубоглазое счастье!" - написала Снежана.

Снежана Бабкина с сыном Артуром (instagram.com/snezhana_babkina)

Сергей записал обращение к Артуру и оставил его в сториз.

"Моему сыночку сегодня 13 лет, моему королю Артуру. Дорогой мой. Будь здоровым, счастливым, я с тобой рядышком. Сегодняшний заплыв я посвящаю тебе!" - сообщил Сергей, погрузившись в купель, расположенную на улицу.

Следует сказать, что артист привык вставать рано утром, отправляться на пробежку и купаться в открытом бассейне в одном из харковских парков.

Сергей Бабкин поздравил сына Артура (Фото: instagram.com/babkin_official)

В комментариях к посту Снежаны фолловеры присоединились к поздравлениям Артура и оставили для него теплые слова.

Поздравляем! Сынок очень похож на вас, вы очень красивая, и сынок. Эти голубые,небесного цвета глаза просто очаровывают

Поздравляю вас! Желаю Артуру безграничного счастья, успехов и исполнения его желаний!

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Безмежного щастя красунчику

Поздравляю красивого и светлого молодого человека! Пусть его жизнь будет наполнена красками любви и счастья! Очень на вас похож!

Мамина копия! С Днем Рождения!

Скриншот комментариев

Ранее Снежана Бабкина рассказала о маленьком сыне Елисее. Мальчик оказался очень послушным ребенком.