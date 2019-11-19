"Малыш просит": Сергей Бабкин рассказал, где его супруга кормит малыша грудью

Снежана и Сергей Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Артист высказался по поводу актуального в современном обществе вопросу

Популярный украинский певец и актер Сергей Бабкин, который выступит на шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал о своем отношении к грудному вскармливанию в публичных местах. Отметим, что популярный украинский певец в четвертый раз стал отцом этим летом! Его жена Снежана родила мальчика18 июня.

Известный музыкант рассказал о своем отношении к важному вопросу кормления младенцев грудью в разных местах Украины и мира. Сейчас для семьи Сергея Бабкина этот вопрос актуален, ведь вместе с женой они воспитывают младшего 5-месячного сына Елисея.

"Я буду говорить на примерах. Например, мы с малышом едем в экспрессе – она ​​сядет, поднимет футболку и кормит, или в аэропорту у гейта, когда ждем и надо покормить малыша. В такси, или гуляем по парку – села на лавочку и покормила. Потому что это нормально – малыш просит молока. Да, по улице идти и кормить – такого она не делает", – поделился Сергей Бабкин в интервью журналистам канала "Украина".

Снежана Бабкина с детьми (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Артист объясняет – для этого они с женой сознательно выбирают удобные места:

"Это не публично, мы выбираем место, где не так много людей, где можно отвлечься и покормить", – рассказал артист.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены. Певец опубликовал веселое солнечное фото.