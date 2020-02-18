Макс Барских запустил масштабный киночеллендж в поддержку нового клипа

Уже неделя прошла после масштабной кинопремьеры нового видео «Лей, не жалей» Макса Барских, а клип до сих пор продолжают обсуждать в сети. За 7 дней работу успели посмотреть более 7 миллионов зрителей в YouTube, благодаря чему она попала в топ-5 трендов YouTube Music Украины и России, а сам трек занял лидирующие позиции по стримингу этой же цифровой площадки в 10-ти странах. Семь из них попали в топ-3 (Украина, Грузия, Казахстан – первое место, Беларусь, Эстония, Латвия – второе место, Россия – третье место).

Не стали исключением и радио достижения нового трека – сингл «Лей, не жалей» возглавил чарт самых популярных песен СНГ, а счетчик просмотров mood video достиг 7,5 миллионов. Также вирусное видео Барских в TikTok принесло артисту 3 миллиона просмотров и более тысячи вайнов.

Новую волну обсуждения клипа спровоцировал запуск артистом интерактивного челленджа в Instagram. Поскольку новая видеоработа Барских соткана из киноцитат, образов и персонажей, режиссерских приемов и операторских хуков, полюбившихся артисту с самого детства, артист предложил своим поклонникам пройти тест на внимательность и найти те самые отсылки к легендарным фильмам, которые Макс засматривал до дыр.

Напомним, ранее Макс Барских откровенно высказался о личной жизни.