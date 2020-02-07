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Макс Барских показал свободных людей в дерзком клипе "Лей, не жалей"

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.02.2020 - 11:34
Макс Барских показал свободных людей в дерзком клипе "Лей, не жалей"
Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Клип Барских "Лей, не жалей" - вечеринка, где каждому есть место

7 февраля, спустя полтора года после презентации клипа «Берега», Макс Барских возвращается с одним из самых масштабных кино-клипов, снятым за последнее время в Украине, видео-манифестом, в котором выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения:

«Клип «Лей, не жалей» вдохновлён Studio 54, который в своё время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность.

Макс Барских - Лей, не жалей

«Лей, не жалей» - это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас - самая яркая звезда», - прокомментировал премьеру музыкант.

Макс Барских показал свободных людей в дерзком клипе &quot;Лей, не жалей&quot;

Следуя главной идее клипа, новое видео Барских соткано из кино цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства.

Для того, чтобы создать праздничную феерию в новой видео работе Макса, Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов.

Напомним, ранее Макс Барских откровенно высказался о личной жизни.

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