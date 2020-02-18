Макс Барських запустив масштабний кіночелендж в підтримку нового кліпу

Вже тиждень минув після масштабної кінопрем'єри нового відео «Лей, не жалей» Макса Барських, а кліп до цих пір продовжують обговорювати в мережі. За 7 днів роботу встигли подивитися більше 7 мільйонів глядачів в YouTube, завдяки чому вона потрапила в топ-5 трендів YouTube Music України і Росії, а сам трек зайняв лідируючі позиції по стрімінгу цієї цифровий майданчики в 10-ти країнах. Сім з них потрапили в топ-3 (Україна, Грузія, Казахстан – перше місце, Білорусь, Естонія, Латвія – друге місце, Росія – третє місце).

Не стали винятком і радіо досягнення нового треку – сингл «Лей, не жалей» очолив чарт найпопулярніших пісень СНД, а лічильник переглядів mood video досяг 7,5 мільйонів. Також вірусне відео Барських в TikTok принесло артисту 3 мільйони переглядів і більше тисячі вайнів.

Нову хвилю обговорення кліпу спровокував запуск артистом інтерактивного челенджу в Instagram. Оскільки нова відеоробота Барських виткана з кіноцитат, образів і персонажів, режисерських прийомів і операторських хуків, які полюбилися артисту з самого дитинства, Макс запропонував своїм прихильникам пройти тест на уважність і знайти ті самі відсилання до легендарних фільмів, які він дивився до дірок.

Нагадаємо, раніше Макс Барських відверто висловився про особисте життя.