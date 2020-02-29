Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа

Певица отправилась встречать весну в столицу Франции
Оля Полякова - настоящая любительница путешествий, при этом нередко умудряется совмещать работу с отдыхом. К примеру, в январе певица съездила в тур по Канаде и США, после чего вместе с дочерьми отправилась позагорать на берегу океана в Мексику. Конечно же, артистка с удовольствием радовала поклонников жаркими пляжными фото в бикини, а старшая дочка Маша не отставала от звездной мамы! А вот встречать весну Полякова отправилась в столицу Франции Париж.
На своей странице в Instagram она поделилась атмосферными фото на фоне Эйфелевой башни, на которых выглядит очень счастливой. Оля отправилась на прогулку в серых джинсах, черных ботинках в стиле милитари и модной белой шубке. Исполнительница дополнила образ сумочкой на цепочке.
При этом Полякова не стала наносить макияж и позирует абсолютно без косметики, восхищая естественной красотой.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"Привет!" - лаконично прокомментировала кадры певица.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики засыпали артистку комплиментами, особенно отмечая, что без макияжа она выглядит просто превосходно.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова вспомнила, как у нее прямо на голове загорелись свечи.