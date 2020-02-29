Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа

Оля Полякова - настоящая любительница путешествий, при этом нередко умудряется совмещать работу с отдыхом. К примеру, в январе певица съездила в тур по Канаде и США, после чего вместе с дочерьми отправилась позагорать на берегу океана в Мексику. Конечно же, артистка с удовольствием радовала поклонников жаркими пляжными фото в бикини, а старшая дочка Маша не отставала от звездной мамы! А вот встречать весну Полякова отправилась в столицу Франции Париж.

На своей странице в Instagram она поделилась атмосферными фото на фоне Эйфелевой башни, на которых выглядит очень счастливой. Оля отправилась на прогулку в серых джинсах, черных ботинках в стиле милитари и модной белой шубке. Исполнительница дополнила образ сумочкой на цепочке.

При этом Полякова не стала наносить макияж и позирует абсолютно без косметики, восхищая естественной красотой.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Привет!" - лаконично прокомментировала кадры певица.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики засыпали артистку комплиментами, особенно отмечая, что без макияжа она выглядит просто превосходно.

Хорошенькая

Привет! Выглядишь суперово!!!

Ти така красуня

И без стрелок она просто бомба. Выглядит на максимум лет 30. В чем секрет, Оля?

Вау

Прекрасной Вам весны в Париже... И в сердце, безусловно)

Какая вы красиваяяяяяяя

Гарнюня

Шикарна женщина

Олечка, редко пишу комментарии, но Вы просто очаровательная и милая на этом фото.Вам ОЧЕНЬ хорошо с минимальный макияжем

Богиня

Оля,без макияжа вы очень красиво выглядите,вы с Машулей вашей как сестренки

Красотка!!!

Привет, вы такая юморная и красивая )))) любим Вас очень

Оля без мейку ви набагато молодше виглядаете.така собі старша сестра своїх доньок!

Оля ты супер

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова вспомнила, как у нее прямо на голове загорелись свечи.