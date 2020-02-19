Оля Полякова вспомнила, как у нее прямо на голове загорелись свечи

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Украинские звезды вспомнили о сценических конфузах

Артисты, как и люди других профессий, время от времени попадают в беду, но когда это происходит на сцене, то громкая реакция публики неизбежна. В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», певцы и актеры признались, какие приключения случались с ними во время выступлений и как они выходили из непростых ситуаций.

Оля Полякова любить поражать своими эффектными головными уборами, но как-то легендарный атрибут едва не убил певицу. Во время одного из выступлений Королева ночи загорелась в прямом смысле слова.

«Однажды у меня на головном уборе загорелись свечи, и начало гореть тело фейерверка. Он капал мне на одежду, костюм горел. Девушки начали меня гасить просто по живому – у меня все руки были в шрамах», – вспоминает Оля Полякова и добавляет, что больше непроверенную пиротехнику на голову не цепляет. Певица уверяет: курьезы и неожиданности на концертах неизбежны, но если случаются, то пусть только невероятные и яркие.

Виталий Козловский также переживал на сцене стресс. После выступления он отправился за кулисы, но уже через секунду лежал на сцене.

«Я спел композицию, поклонился всем и сказал «спасибо», развернулся и пошел за кулисы. Сцена вся была залита тяжелым дымом, а после него стала мокрой, остался конденсат. Я просто иду и в определенный момент вижу потолок. А зал весь в этот момент аплодирует и смеется», – признался журналистам «Ранку з Україною» Виталий Козловский.

Совсем могла не допеть до финала Наталья Валевская, ведь ливень, который начался просто во время выступления певицы на сцене, едва не стал для нее фатальным.

«Сцену залило, ноги были в луже, и тут начинают искриться и взрываться световые приборы. Я понимала, что может случиться замыкание, а это способно убить», – говорит артистка. Но, к счастью, все тогда обошлось лишь бесплатным, хоть и опасным фаер-шоу.

А вот актера и телеведущего Славу Соломку как-то подвели штаны, когда тот играл в спектакле «Д'Артаньян и три мушкетера».

«У меня там был танец, и в конце я закидывал обе ноги за голову, а все остальные гвардейцы выносили меня такого скрученного на авансцену. И в этот момент на моих брюках полностью разрывается мотня. На мне было белье с американским флагом, и вот так на весь зал – мои трусы и задница», – вспомнил в эфире канала «Украина» Слава Соломка.

Певица Мария Бурмака за одежду не переживает. Больше ее беспокоит то, что она забудет слова собственных песен, поэтому звезда иногда перед выступлением пишет тексты себе на руке или даже на ноге. Но однажды зрители все-таки поймали ее со шпаргалкой.

«Я играла на гитаре, а в этот момент я сижу. Написала себе, как в школе в 10 классе, текст на коленях. Думала, что буду сидеть, и этого видно не будет. Но я встала – и оказалось, что написанного на ногах было больше, чем длина платья», – рассказала Мария Бурмака.

Но всего Шекспира на ноге не напишешь, поэтому когда актер Дмитрий Ступка во время спектакля «Ромео и Джульетта» забыл стихотворный текст, пришлось импровизировать.

«Я играл Эскала, мэра города Верона. Должен был изгнать Ромео, но на секунду подумал о другом и забыл текст – строка просто вылетела из головы и передо мной белый лист. Так что я такой говорю: «Если Ромео не выйдет из Вероны, то будет позор», разворачиваюсь и ухожу», – поделился курьезной историей Дмитрий Ступка в эфире «Ранку з Україною»