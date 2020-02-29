Без макіяжу і в модній шубці: Оля Полякова зачарувала щасливими фото з Парижа

Оля Полякова - справжня любителька подорожей, при цьому нерідко примудряється поєднувати роботу з відпочинком. Приміром, у січні співачка їздила в тур по Канаді та США, після чого разом з дочками поїхала позасмагати на березі океану в Мексику. Звичайно ж, артистка із задоволенням радувала шанувальників жаркими пляжними фото в бікіні, а старша донька Маша не відставала від зіркової мами! А ось зустрічати весну Полякова вирушила до столиці Франції Парижа.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася атмосферними фото на фоні Ейфелевої вежі, на яких виглядає дуже щасливою. Оля пішла на прогулянку в сірих джинсах, чорних черевиках в стилі мілітарі і модній білій шубці. Виконавиця доповнила образ сумочкою на ланцюжку.

При цьому Полякова не стала наносити макіяж і позує абсолютно без косметики, захоплюючи природною красою.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Привіт!" - лаконічно прокоментувала кадри співачка.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники засипали артистку компліментами, особливо відзначаючи, що без макіяжу вона виглядає просто чудово.

Гарненька

Привіт! Виглядаєш суперово!!!

Ти така красуня

І без стрілок вона просто бомба. Виглядає на максимум 30 років. В чому секрет, Оля?

Вау

Прекрасною Вам весни у Парижі... І в серці, безумовно)

Яка ви красиваяяяяяяя

Гарнюня

Шикарна жінка

Олічка, рідко пишу коментарі, але Ви просто чарівна і мила на цьому фото.Вам ДУЖЕ добре мінімальний макіяжем

Богиня

Оля,без макіяжу ви дуже гарно виглядаєте,ви з Машулей вашій як сестрички

Красуня!!!

Привіт, ви така весела і красива )))) любимо Вас дуже

Оля без мейку ві набагато молодше виглядаете.така собі старша сестра своїх доньок!

Оля ти супер

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова згадала як у неї прямо на голові загорілися свічки.