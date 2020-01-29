Осторожно, горячо! Оля Полякова в микробикини вызвала фурор сексуальными изгибами

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Певица устроила жаркий фотосет у бассейна

Оля Полякова решила совместить приятное с полезным и отправилась в тур Канаде и США, не упустив возможности отдохнуть в Майами, а затем переместилась в Мексику, где исключительно релаксировала и наслаждалась солнцем и океаном. Певица отправилась в отпуск не одна, а с дочками Машей и Алисой. Кстати, старшая девочка ничуть не отстает от мамы по части пляжных фотосетов, а внешне их легко спутать, ведь артистка и ее дочь похожи как две капли. Кроме того, Маша выступает в качестве личного фотографа звезды, а результатом совместных усилий "Королева ночи" поделилась в Instagram.

Оля опубликовала несколько горячих снимков в черном микробикини. На ней – лиф-балконет и крошечные плавки. Певица позирует в полный рост на фоне бассейна и пальм. К слову, сейчас она переместилась из Канкуна в солнечный штат Флорида, где в Майами встретилась с давним другом Филиппом Киркоровым и его детьми – Мартином и Аллой-Викторией.

"1 или 2? Фото by Маша Полякова", - оставила певица вопрос под постом, поставив поклонников перед сложным выбором.

Полностью горячий фотосет можно оценить тут

Фаны тут же бросились оценивать формы звезды, но растерялись, ведь на каждом из кадров Оля была невероятно хороша.

Ну как можно быть такой красивой?

Богиня

Олечка как всегда шикарная, красивая, сексуальная

Бомба!

Красота

Оце називається "ноги от ушей". Природа не обділила Вас, Олінька.Красуня

Куколка

Обе! Вот крутая девушка-мечта. Какая фигурка!

Лань

Оля, ноги от ушей выросли! Обалденно выглядишь!

Скриншот комментариев

Напомним, что Оля Полякова пожаловалась на особенности отдыха в Мексике и попрощалась с экзотической страной.