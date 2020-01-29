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Осторожно, горячо! Оля Полякова в микробикини вызвала фурор сексуальными изгибами

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.01.2020 - 11:52
Осторожно, горячо! Оля Полякова в микробикини вызвала фурор сексуальными изгибами
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Певица устроила жаркий фотосет у бассейна

Оля Полякова решила совместить приятное с полезным и отправилась в тур Канаде и США, не упустив возможности отдохнуть в Майами, а затем переместилась в Мексику, где исключительно релаксировала и наслаждалась солнцем и океаном. Певица отправилась в отпуск не одна, а с дочками Машей и Алисой. Кстати, старшая девочка ничуть не отстает от мамы по части пляжных фотосетов, а внешне их легко спутать, ведь артистка и ее дочь похожи как две капли. Кроме того, Маша выступает в качестве личного фотографа звезды, а результатом совместных усилий "Королева ночи" поделилась в Instagram.

Оля опубликовала несколько горячих снимков в черном микробикини. На ней – лиф-балконет и крошечные плавки. Певица позирует в полный рост на фоне бассейна и пальм. К слову, сейчас она переместилась из Канкуна в солнечный штат Флорида, где в Майами встретилась с давним другом Филиппом Киркоровым и его детьми – Мартином и Аллой-Викторией.

"1 или 2? Фото by Маша Полякова", - оставила певица вопрос под постом, поставив поклонников перед сложным выбором.

Осторожно, горячо! Оля Полякова в микробикини вызвала фурор сексуальными изгибами

Осторожно, горячо! Оля Полякова в микробикини вызвала фурор сексуальными изгибами

Полностью горячий фотосет можно оценить тут

Фаны тут же бросились оценивать формы звезды, но растерялись, ведь на каждом из кадров Оля была невероятно хороша.

  • Ну как можно быть такой красивой?
  • Богиня
  • Олечка как всегда шикарная, красивая, сексуальная
  • Бомба!
  • Красота
  • Оце називається "ноги от ушей". Природа не обділила Вас, Олінька.Красуня
  • Куколка
  • Обе! Вот крутая девушка-мечта. Какая фигурка!
  • Лань
  • Оля, ноги от ушей выросли! Обалденно выглядишь!

Скриншот комментариев

Напомним, что Оля Полякова пожаловалась на особенности отдыха в Мексике и попрощалась с экзотической страной.

Оля Полякова в "сочном" наряде заинтриговала фото в необычном месте Мексики Когда дочь уже с тебя: Оля и Маша Поляковы померялись фигурами в бикини
Новости Украины Оля Полякова
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