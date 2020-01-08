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Без макияжа и в купальнике: Маша Ефросинина восхитила цветущим видом на отдыхе

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Телеведущая наслаждается семейными каникулами в теплых краях

Новый год Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым и детьми Наной и Сашей встретили в столице Австрии Вене, после чего полетели дальше - на отдых в теплые края. Где именно они проводят семейные каникулы, телеведущая не раскрывает, однако с удовольствием показывает, как они проводят время. К слову, даже на отдыхе Маша не прекратила заниматься спортом и посещает тренажерный зал. Результатами она похвасталась в своем Instagram.

Знаменитость опубликовала яркий пляжный снимок, сделанный на закате. Ефросинина позирует на песке в оригинальном красном купальнике с рюшами, приспустив его бретельки с плеч и демонстрируя стройную фигуру. Она дополнила отпускной лук соломенной шляпой, а вот макияж наносить не стала.

"Лучший макияж в отпуске - это золотой час", - отметила ведущая, имея в виду предзакатное освещение.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Еще одним кадром артистка поделилась в разделе сториз.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры пришли в восторг от подтянутой фигуры и цветущего внешнего вида Маши, о чем сообщили в комментариях.

  • Гарного вам відпочити!
  • прекраснаямаркиза
  • Маша! ВИ ПРЕКРАСНЫ!!!!
  • Красиво, натурально, одним словом - сказка
  • Обожаю
  • Какая красивая! Не могу))
  • Тот случай когда без макияжа ещё красивее! с рождеством христовым вас!
  • Очень красивый купальник!
  • Ооохх Марийка
  • Очень красивая, как всегда на высоте
  • Крутяк
  • Реально нереальная

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина в роскошном образе показала семейную идиллию на отдыхе.

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