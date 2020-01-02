"Кто еще синий?" Маша Ефросинина повеселила сеть фото из Вены

Ведущая вместе с семьей улетела на праздничные каникулы в Австрию
Маша Ефросинина с удовольствием делится в сети моментами из своей жизни - как семейными, так и рабочими, а также полезной информацией - к примеру, на днях ведущая опубликовала видеоурок по уходу за кожей лица. Сама 40-летняя звезда выглядит просто прекрасно и явно моложе своего возраста! На новогодние каникулы она вместе с мужем и детьми отправилась в столицу Австрии Вену.
Яркими кадрами с семейного отдыха Маша поделилась на своей страничке в Instagram, а заодно продемонстрировала отменное чувство юмора и зарядила позитивом. Так, теледива опубликовала снимок из отеля, на котором сидит за столиком кафе в облегающем синем платье и мило улыбается на камеру.
"Так, и кто ещё сегодня синий?" - с юмором подписала кадр звезда.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Позже она выложила еще одно фото, показав свой аутфит для прогулок по Вене. Маша позирует в темных джинсах, белой водолазке с геометрическим принтом и белом берете.
"Венских тысячи шагов..." - прокомментировала снимок Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
В комментариях фолловеры шутливо ответили ,что 1 января "синими" были многие, а также отметили, что Маше очень идет этот цвет.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными людьми.