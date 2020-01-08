Без макіяжу і в купальнику: Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинку

Новий рік Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми Наною і Сашею зустріли в столиці Австрії Відні, після чого полетіли далі - на відпочинок в теплі краї. Де саме вони проводять сімейні канікули, телеведуча не розкриває, однак із задоволенням показує, як вони проводять час. До речі, навіть на відпочинку Маша не припинила займатися спортом і відвідує тренажерний зал. Результатами вона похвалилася в своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала яскравий пляжний знімок, зроблений на заході сонця. Єфросиніна позує на піску в оригінальному червоному купальнику з рюшами, приспустивши його бретельки з плечей і демонструючи струнку фігуру. Вона доповнила відпускний лук солом'яним капелюхом, а ось макіяж наносити не стала.

"Кращий макіяж у відпустці - це золота година", - зазначила ведуча, маючи на увазі освітлення перед заходом сонця.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ще одним кадром артистка поділилася в розділі сториз.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери прийшли в захват від підтягнутою фігури і квітучого зовнішнього вигляду Маші, про що повідомили в коментарях.

Гарного вам відпочити!

прекраснаямаркиза

Маша! ВИ ПРЕКРАСНІ!!!!

Гарно, натурально, одним словом - казка

Обожнюю

Яка гарна! Не можу))

Той випадок, коли без макіяжу ще красивіше! з різдвом христовим вас!

Дуже гарний купальник!

Ооохх Марійка

Дуже красива, як завжди на висоті

Крутяк

Реально нереальна

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна в розкішному образі показала сімейну ідилію на відпочинку.