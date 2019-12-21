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По-домашнему мило: Маша Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.12.2019 - 16:23
По-домашнему мило: Маша Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией
Фото: Маша Ефросинина с дочкой (instagram.com/mashsh.wear)

Телеведущая уговорила даже дочку Нану, которая не любит камеры

Маша Ефросинина - телеведущая, актриса и дизайнер, так что работы у нее очень много. При этом знаменитость старается всегда найти время и для любимой семьи и частенько показывает в сети пятилетнего сыночка Сашу. К слову, мальчик мечтает стать полицейским и практически всегда ходит в соответственном костюме, за что звездная мама даже любя его потроллила. А новыми кадрами она просто-таки очаровала всех поклонников - Маша вместе со всей семьей снялась в уютной рождественской фотосессии.

Таким образом Ефросинина представила новую праздничную коллекцию одежды для дома своего собственного бренда. На этот раз она привлекла к съемкам не только мужа Тимура Хромаева и сына, которые уже появлялись ранее в милых нарядах, но также и дочь Нану, маму и даже младшую сестру Лизу Ющенко.

По-домашнему мило: Маша Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией

Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)

Особенно порадовало фанатов появление Наны, ведь дочь ведущей не любит камеры и светиться в сети, поэтому почти никогда не позирует на фото, которые Маша публикует.

По-домашнему мило: Маша Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией

Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)

Семейство примерило удобные и уютные домашние наряды и мило позировало у камина, на кухне и просто в домашней атмосфере.

Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)

Пользователи сети пришли в восторг от очаровательных кадров и поспешили оставить свои умиленные отзывы.

  • Ви всі такі гарні
  • Дуже гарно. Дівчина зліва дуже схожа на Меган Фокс
  • Офигенно красиво!
  • Как же красиво
  • Вот, это красоточки!!!
  • Квітник
  • Дівчата, які Ви гарні
  • Машуль ви класнючі
  • Осень красивые и счастливые!
  • Они так смотрят на друг друга, как будто только что влюбились...Я засмотрелась...
  • Очень стильные и уютные пижамки

По-домашнему мило: Маша Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией

Скриншот комментариев (instagram.com/mashsh.wear)

Напомним, не так давно Маша Ефросинина разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма. А на днях Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.

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Новости Украины Маша Ефросининасындочь
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