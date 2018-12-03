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М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Lite » Звезды 03.12.2018 - 17:28
М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки
Коллаж РБК-Украина

Предлагаем вам выбрать лучший наряд с красной дорожки М1 Music Awards

1 декабря в киевском Дворце спорта прошла церемония награждения номинантов престижной музыкальной премии М1 Music Awards.

На красной дорожке в очень красивых нарядах засветились Каменских, Дорофеева, Джамала, Огневич и другие деятели музыкального искусства Украины.

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Настя Каменских на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

Сегодня мы предлагаем вам выбрать лучший образ красной дорожки М1 Music Awards, проголосовав за самую яркую звезду украинского шоу-биза.

Настя Каменских в черных штанах со шлейфом, туфлях на каблуках и майке из "золотой" кольчуги.

 

Настя Каменских на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

Michelle Andrade в простом красном платье, которое идеально подошло ей к лицу, с большими серьгами, тонкой цепочкой и красными босоножками.

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Michelle Andrade на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Michelle Andrade на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

Джамала в черном и закрытом наряде (что, однако, не мешало ей "сиять" на красной дорожке).

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Джамала на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Джамала на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

Злата Огневич в сверкающем платье с небольшим шлефом в туфлях на платформе.

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Злата Огневич на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

Надя Дорофеева пришла в ультракоротком блестящем платье, поверх которого надела прозрачный объемный пиджак. Образ звезда дополнила париком, моно-серьгой и Позитивом.

 

Надя Дорофеева на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

Анна Добрыднева завораживала всех своим вечерним платьем в пол с открытыми плечами и своей неотразимой улыбкой.

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Анна Добрыднева на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

М1 Music Awards: выбираем лучший образ с красной дорожки

Анна Добрыднева на М1 Music Awards (фото: РБК-Украина)

А какой образ понравился вам? Голосуйте за свою звезду!

 

Кстати, в рамках М1 Music Awards одна из триумфаторов премии Тина Кароль появилась перед публикой сразу в трех эффектных нарядах. Выбрать лучший вы можете у нас на сайте.

Напомним, Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке М1 Music Awards.

Видео: РБК-Украина

M1 Music Awards: KAZKA "вырвала" победу в трех номинациях "М1 Music Awards": Тина Кароль прокомментировала свою особую награду
Новости Украины голосованиеM1 Music Awards 2018
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