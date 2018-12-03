М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Пропонуємо вам обрати найкраще вбрання з червоної доріжки М1 Music Awards
1 грудня в київському Палаці спорту пройшла церемонія нагородження номінантів престижної музичної премії М1 Music Awards.
На червоній доріжці в дуже гарних вбраннях засвітилися Каменських, Дорофєєва, Джамала, Огнєвіч та інші діячі музичного мистецтва України.
Настя Каменських на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Сьогодні ми пропонуємо вам вибрати кращий образ червоної доріжки М1 Music Awards, проголосувавши за найяскравішу зірку українського шоу-бізу.
Настя Каменських в чорних штанях зі шлейфом, туфлях на підборах і майці з "золотої" кольчуги.
Настя Каменських на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Michelle Andrade в простому червоному платті, яке ідеально підійшло їй до лиця, з великими сережками, тонким ланцюжком і червоними босоніжками.
Michelle Andrade на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Michelle Andrade на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Джамала в чорному і закритому вбранні (що, однак, не заважало їй "сяяти" на червоній доріжці).
Джамала на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Джамала на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Злата Огневич в блискучій сукні з невеликим шлефом в туфлях на платформі.
Злата Огневич на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Надя Дорофєєва в ультракоротком блискучій сукні, поверх якого одягла прозорий об'ємний піджак. Образ зірка доповнила перукою, моно-сережкою і Позитивом.
Надя Дорофєєва на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Анна Добриднєва у вечірньому платті в підлогу з відкритими плечима і чарівною усмішкою.
Анна Добриднєва на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
Анна Добриднєва на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)
До речі, в рамках М1 Music Awards одна з тріумфаторів премії Тіна Кароль з'явилася перед публікою відразу в трьох вражаючих нарядах. Вибрати кращий ви можете у нас на сайті.
Нагадаємо, Джамала вразила стильним чином на червоній доріжці М1 Music Awards.
Відео: РБК-Україна