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М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Lite » Зірки 03.12.2018 - 17:28
М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки
Колаж РБК-Україна

Пропонуємо вам обрати найкраще вбрання з червоної доріжки М1 Music Awards

1 грудня в київському Палаці спорту пройшла церемонія нагородження номінантів престижної музичної премії М1 Music Awards.

На червоній доріжці в дуже гарних вбраннях засвітилися Каменських, Дорофєєва, Джамала, Огнєвіч та інші діячі музичного мистецтва України.

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Настя Каменських на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

Сьогодні ми пропонуємо вам вибрати кращий образ червоної доріжки М1 Music Awards, проголосувавши за найяскравішу зірку українського шоу-бізу.

Настя Каменських в чорних штанях зі шлейфом, туфлях на підборах і майці з "золотої" кольчуги.

 

Настя Каменських на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

Michelle Andrade в простому червоному платті, яке ідеально підійшло їй до лиця, з великими сережками, тонким ланцюжком і червоними босоніжками.

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Michelle Andrade на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Michelle Andrade на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

Джамала в чорному і закритому вбранні (що, однак, не заважало їй "сяяти" на червоній доріжці).

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Джамала на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Джамала на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

Злата Огневич в блискучій сукні з невеликим шлефом в туфлях на платформі.

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Злата Огневич на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

Надя Дорофєєва в ультракоротком блискучій сукні, поверх якого одягла прозорий об'ємний піджак. Образ зірка доповнила перукою, моно-сережкою і Позитивом.

 

Надя Дорофєєва на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

Анна Добриднєва у вечірньому платті в підлогу з відкритими плечима і чарівною усмішкою.

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Анна Добриднєва на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

М1 Music Awards: вибираємо найкращий спосіб з червоної доріжки

Анна Добриднєва на М1 Music Awards (фото: РБК-Україна)

А який образ сподобався вам? Голосуйте за свою зірку!

 

До речі, в рамках М1 Music Awards одна з тріумфаторів премії Тіна Кароль з'явилася перед публікою відразу в трьох вражаючих нарядах. Вибрати кращий ви можете у нас на сайті.

Нагадаємо, Джамала вразила стильним чином на червоній доріжці М1 Music Awards.

Відео: РБК-Україна

M1 Music Awards: KAZKA "вирвала" перемогу у трьох номінаціях "М1 Music Awards": Тіна Кароль прокоментувала свою особливу нагороду
Новини України голосованиеM1 Music Awards 2018
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