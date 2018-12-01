Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке "М1 Music Awards"

Коллаж (РБК-Украина)

Хотя весь образ Джамалы и состоял из одного комбинезона, но выглядел он очень женственно и красиво

Красная дорожка "M1 Music Awards 2018" "повидала" множество ярких и необычных аутфитов от звезд украинской музыкальной сцены. Среди них была и народная артистка Украины, популярная певица Джамала. Звезда вышла в свет в стильном черном комбинезоне.

Фото: Джамала на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)

Среди калейдоскопа необычных нарядов Джамала оказалась, пожалуй, одной из самых стильных певиц, которые прошлись по красной дорожке на торжественное мероприятие. Хотя весь ее наряд и состоял из одного комбинезона, однако его дизайн заслуживает отдельных комплиментов.

Так, черный комбинезон со стрелками на широких штанинах вверху украсили объемные воланы, которые, переплетаясь с таким же поясом, издалека напоминают замысловатый букет из атласных цветов. Верх комбеза открыт и, чтобы образ не выглядел незавершенным, артистка сбалансировала его, надев дополнительно рукава, которые не соединяются с костюмом. Они украшены таким же декором, как и комбинезон.

Фото: Джамала на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)

Образ дополнили черные классические туфли и всегда актуальная стрижка - гладкий, равномерный боб-каре.

Кстати, ранее мы писали, какие еще звезды отметились на красной дорожке музыкального награждения.

Также мы публиковали фото звезд, удививших своими нарядами на "M1 Music Awards 2018".

К слову, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Видео: РБК-Украина