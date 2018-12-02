"М1 Music Awards": список всех победителей музыкальной премии

Фото: коллаж РБК-Украина

В Киеве определили обладателей заветных статуэток

В субботу, 1 декабря в Киеве состоялась церемония вручения премии "M1 Music Awards. 4 Seasons", где были определены лучшие деятели музыкального искусства.

Предлагаем вам познакомиться с полным списком победителей.

Основные номинации

Вклад в развитие национальной музыкальной индустрии: Тина Кароль

Прорыв года: KAZKA

Хит года: KAZKA – “Плакала”

Проект года: MONATIK и Надя Дорофеева – “Глубоко”

Группа года: Время и Стекло

Певец года: Олег Винник

Певица года: Настя Каменских

Клип года: Настя Каменских – #этомояночь

Альтернатива: The Hardkiss

Специальные награды

Dance Parade: MARUV & BUSIN – “Drunk groove”

Золотой граммофон: Мишель Андраде

Червона рута: Александр Пономарев

Фан-клуб года: поклонники Тины Кароль

Как сообщалось ранее, Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке "М1 Music Awards".

Также мы публиковали фото звезд, удививших своими нарядами на "M1 Music Awards 2018".

К слову, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Видео: РБК-Украина