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"М1 Music Awards": список всех победителей музыкальной премии

Lite » Звезды 02.12.2018 - 07:15
"М1 Music Awards": список всех победителей музыкальной премии
Фото: коллаж РБК-Украина

В Киеве определили обладателей заветных статуэток

В субботу, 1 декабря в Киеве состоялась церемония вручения премии "M1 Music Awards. 4 Seasons", где были определены лучшие деятели музыкального искусства.

Предлагаем вам познакомиться с полным списком победителей.

Основные номинации

Вклад в развитие национальной музыкальной индустрии: Тина Кароль

Прорыв года: KAZKA

Хит года: KAZKA – “Плакала”

Проект года: MONATIK и Надя Дорофеева – “Глубоко”

Группа года: Время и Стекло

Певец года: Олег Винник

Певица года: Настя Каменских

Клип года: Настя Каменских – #этомояночь

Альтернатива: The Hardkiss

Специальные награды

Dance Parade: MARUV & BUSIN – “Drunk groove”

Золотой граммофон: Мишель Андраде

Червона рута: Александр Пономарев

Фан-клуб года: поклонники Тины Кароль

Как сообщалось ранее, Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке "М1 Music Awards".

Также мы публиковали фото звезд, удививших своими нарядами на "M1 Music Awards 2018".

К слову, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Видео: РБК-Украина

Каменских, Дорофеева, Джамала: фото с красной дорожки M1 Music Awards 2018 M1 Music Awards 2018: звезды на красной дорожке (фото)
Новости Украины звездыM1 Music Awards 2018
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