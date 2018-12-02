"М1 Music Awards": список всех победителей музыкальной премии

В Киеве определили обладателей заветных статуэток
В субботу, 1 декабря в Киеве состоялась церемония вручения премии "M1 Music Awards. 4 Seasons", где были определены лучшие деятели музыкального искусства.
Предлагаем вам познакомиться с полным списком победителей.
Основные номинации
Вклад в развитие национальной музыкальной индустрии: Тина Кароль
Прорыв года: KAZKA
Хит года: KAZKA – “Плакала”
Проект года: MONATIK и Надя Дорофеева – “Глубоко”
Группа года: Время и Стекло
Певец года: Олег Винник
Певица года: Настя Каменских
Клип года: Настя Каменских – #этомояночь
Альтернатива: The Hardkiss
Специальные награды
Dance Parade: MARUV & BUSIN – “Drunk groove”
Золотой граммофон: Мишель Андраде
Червона рута: Александр Пономарев
Фан-клуб года: поклонники Тины Кароль
Как сообщалось ранее, Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке "М1 Music Awards".
Также мы публиковали фото звезд, удививших своими нарядами на "M1 Music Awards 2018".
К слову, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".
Видео: РБК-Украина