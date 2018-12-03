Кокетка или ангел: выбираем лучший образ Тины Кароль на М1 Music Awards

Тина Кароль на М1 Music Awards (фото: пресс-служба)

Певица успела сменить сразу несколько нарядов

Музыкальная премия М1 Music Awards. 4 SEASONS отгремела 1 декабря в столичном Дворце спорта. На красной дорожке блистали Каменских, Дорофеева, Кароль, Джамала, Огневич и десятки других украинских звезд.

Украинская исполнительница Тина Кароль победила в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии". Певица подчеркнула, что для нее это "не только почетно, но и очень ответственно".

Отметим, что в рамках уже 4-й церемонии награждения М1 Music Awards, Тина Кароль появилась перед публикой сразу в трех эффектных нарядах. При этом поклонники исполнительницы разошлись во мнениях относительно лучшего выбора Тина Кароль.

#1 Платье-пеньюар с красным кружевом

Тина Кароль на М1 Music Awards. 4 SEASONS (фото: пресс-служба)

Почетную награду "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" Тина Кароль получала в эротичном атласном платье нежно-зеленого цвета. К слову, платья в бельевом стиле — тренд лета 2018.

Платье украшает красное кружево, в тон которому подобраны туфли с открытым носком. Образ Кароль дополняет вечерний макияж с акцентом на красных губах, волосы собраны в крупные волнообразные локоны.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

На фан-страничке Тины Кароль в сети instagram не все поклонники высоко оценили ее выбор. Некоторые отметили, что платье слишком откровенное.

"Прекрасная, чувственная певица, но это платье…" — пишет /tyomkinayana.

"В латексе Тине гораздо лучше", — подчеркивает alenka0927.

"Тиночка, простите, но этот образ уже не к вашему лицу, пора менять", — вздыхает ilonakhamaiko.

"Тина — артистка супер. Но это уде слишком, платье — перебор", — вздыхает elenaboiko862.

Но многие свою любимицу поддержали.

"Настоящая красотка, такой и оставайся", — восхищается klhtsky.

"Какая милая ночнушка", — пишет lena_kudrina.

"Платье шикарно", — отмечает marinapalij5.

#2 Комбинезон с блестками

Тина Кароль в блестящем комбинезоне (фото: пресс-служба)

На сцену М1 Music Awards Тина Кароль по-настоящему блистала в нарядном комбинезоне бежевого цвета, декорированном блестками. Традиционно, наряд выгодно подчеркивает бюст Кароль.

Кстати, блестки все еще остаются в тренде, покоряя новый сезон зима 2018-19. Обратите на это внимание в преддверии старта новогодних вечеринок.

Тина Кароль на сцене М1 Music Awards. 4 SEASONS (фото: пресс-служба)

Выступление и наряд Кароль поклонники певицы оценили очень высоко.

"Образ бомбезный", — пишет buzhanskayaaa.

"Потрясающе", — соглашается artmariah.

"Красивая Тина с прекрасным голосом", — восхищается nataly.levchuk.

"Шикарное выступление! Нереально крутые переходы песен. Самая-самая лучшая", — пишет annaa_babkova.

#3 "Просто ангел"

Тина Кароль в белоснежном платье на М1 Music Awards (фото: пресс-служба)

Также на сцене музыкально премии Кароль появилась в воздушном белоснежном платье, которое оказалось "временным" (позже певица с легкостью сняла его прямо на сцене).

Этот нежный образ поклонники исполнительницы оценили выше всего, назвав свою любимицу "ангелом".

"Неземная. Просто ангел", — пишет instagram.com/inna.evs.

"Ангел", — пишет instagram.com/sofi_gaiday555.

"Дива", — соглашается sveta_spital.

"Богиня", — восхищается memory.of.sky.

Видео: instagram.com/tina_karol

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Образы Кароль на М1 Music Awards. 4 SEASONS

Напомним, что группа KAZKA "вырвала" победу сразу в трех номинациях M1 Music Awards 2018. Продюсер популярной группы Юрий Никитин даже рассказал, в чем же заключается секрет коллектива.

Видео: РБК-Украина