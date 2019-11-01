Люблю: Зибров рассказал о проведенных ночах с Астафьевой

Популярный певец, народный артист Украины Павел Зибров в программе "Ранок з Україною" которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", сделал интригующее заявление. Артист рассказал о ночных съемках украинского фильма, в котором также снималась украинская исполнительница Даша Астафьева. На днях Павел Зибров пришел на премьеру нового фильма, в котором Даша Астафьева сыграла сексапильную ассистентку директора - фильм "Кошмарный директор или школа №5".

Во время общения с журналистами "Ранку з Україною" артист признался, что связывает его с известной красавицей:

"Я люблю Астафьеву! – заявил Павел Зибров в эфире канала "Украина". – Сколько ночей мы провели с ней вместе, сколько мы коньяка выпили! Почему? Потому что у нас были ночные съемки, было очень холодно, и мы грелись".

Оказалось, актеры пересекались на съемках другой картины. Но воспоминания о зажигательной брюнетке до сих пор греют душу Павла Николаевича.

Кошмарный директор или школа №5: сюжет

Кошмарний директор або школа №5 Офіційний український трейлер

Комедия "Кошмарный директор или школа №5" снята в Украине в 2019 году студией Татьяны Гнедаш "Artforms Продакшн" и студии "High Up Studio". Обе студии специализируются на производстве телевизионных сериалов и для них это дебют в полнометражном прокатном кино.

Фильм рассказывает о новом директоре школы, ранее работавший в колонии, и учениках ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибки, второй шанс, первую настоящую любовь, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой, ведь сам себя не обманешь, правда?

"Кошмарного директора" сыграл Сергей Фролов, известный по фильму "Тайный дневник Симона Петлюры".

Саундтрек к фильму спели энергичные HighUp5.