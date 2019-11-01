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Люблю: Зібров розповів про проведені ночі з Астаф'євою

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Артист пригадав про колишні зйомках зі співачкою

Популярний співак, народний артист України Павло Зібров у програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", зробив інтригуючу заяву. Артист розповів про нічні зйомки українського фільму, в якому також знімалася українська співачка Даша Астаф'єва. Днями Павло Зібров прийшов на прем'єру нового фільму, в якому Даша Астаф'єва зіграла сексапільну асистентку директора - фільм "Кошмарний директор або школа №5".

Під час спілкування з журналістами "Ранку з Україною" артист зізнався, що пов'язує його з відомою красунею:

"Я люблю Астаф'єву! – заявив Павло Зібров в ефірі каналу "Україна". – Скільки ночей ми провели з нею разом, скільки ми коньяку випили! Чому? Тому що у нас були нічні зйомки, було дуже холодно, і ми грілися".

Виявилося, актори перетиналися на зйомках іншої картини. Але спогади про запальну брюнетку досі гріють душу Павла Миколайовича.

Кошмарний директор або школа №5: сюжет

Кошмарний директор або школа №5 Офіційний український трейлер

Комедія "Кошмарний директор або школа №5" знято в Україні в 2019 році студією Тетяни Гнєдаш "Artforms Продакшн" і студії "High Up Studio". Обидві студії спеціалізуються на виробництві телевізійних серіалів і для них це дебют в повнометражному прокатне кіно.

Фільм розповідає про нового директора школи, який раніше працював у колонії, і учнів жахливої школи району. Історія про те, як дорослі і підлітки змінюють один одного, про їх помилки, другий шанс, першу справжню любов, яка і в 15, і в 45 все одно божевільна, і про те, що найважливіше бути собою, адже сам себе не обдуриш, правда?

"Кошмарного директора" зіграв Сергій Фролов, відомий по фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри".

Саундтрек до фільму заспівали енергійні HighUp5.

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