Жаль исполнителей: жена Павла Зиброва эмоционально обратилась к судьям шоу Танцы со звездами 2019 (видео)

Марина и Павел Зибровы (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Не забыла звездная пара назвать фаворитов нового сезона Танцы со звездами 2019

Народный артист Украины Павел Зибров и его жена Марина приняли приглашение телеведущей Леси Никитюк, посетив презентацию нового проекта о путешествиях по Украине “LeМаршрутка” на “Новом канале”. Кстати, среди приглашенных было немало участников танцевального шоу Танцы со звездами 2019 разных сезонов. Что и не удивительно, ведь Никитюк с партнером Максом Ежовым заняли второе место в Танцах прошлого года. В 2018 году павел Зибров также испытал свои силы в проекте Танцы со звездами. Сегодня Павел признается — ему не верится, что все это с ним было. В эксклюзивном комментарии для LITE/ РБК-Украина Павел и Марина Зибровы вместе вспомнили об участии Народного артиста в проекте, назвали своих фаворитов сезона 2019 и обратились к судьям шоу.

Павел и Марина Зибровы обратились к судьям шоу Танцы со звездами 2019

Павел Зибров: Танцую перед женой

Звездные супруги охотно смотрят Танцы со звездами 2019. А на вопрос, скучает ли артист с участием в проекте, Павел отвечает:

“Скучаю! Я думаю: фух, слава богу, неужели это со мной было год назад?! Я вспоминаю — и страшно, и волнуюсь, и переживаю за своих близких артистов, и думаю, как же им сложно, как из них выжимают все соки. Сидим и переживаем".

Зибров продолжает и дальше заниматься танцами.

“Ну, я танцую перед женой своей, вот бывает такое”, — шутит Зибров.

“Нет, он танцует! У нас, кстати, есть в студии танцевальный зал. И он да — репетирует со своими девушками. И это ему дало многое (ред. — участие в Танцах). Он сейчас легче и легче танцует”, — объясняет Марина Зиброва.

Сам Павел признается, что после проекта снова немного набрал в весе, но не критично.

“Тогда я похудел на 7 кило. Сейчас я добавил, к сожалению, 2-3. Но в принципе форма хорошая”.

Марина Зиброва: Мне очень жаль исполнителей

Жена Народного артиста прекрасно знает все закулисье проекта. Поэтому решила обратиться к его судьям:

“Знаете, мы сейчас смотрим Танцы со звездами, нам очень интересно, проект очень хороший, очень красивый. Но бы мне хотелось сказать и судьям! Дорогие судьи, когда вы говорите исполнителям, что “это не вальс”, “эта мелодия не подходит, надо было взять другую мелодия”, мне очень жаль исполнителей, потому что , поверьте, они не выбирают, что им танцевать — им дают, и они иногда “карячаться” под эти мелодии. Это не их вина. Очень жаль, просто!”

О фаворитах на шоу Танцы со звездами 2019

Пара признается: им очень жаль, что проект покинули одна из его фавориток — телеведущая Людмила Барбир. Сейчас фаворит Зибровых — Елена Кравец.

“Людмила Барбир нам очень нравилась. Сейчас Елена Кравец тоже очень нравится”, — говорит Марина.

Павел Зибров и Мария Шмелева на Танцах со звездами 2018 (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

“Но так как ми знаем это закулисье, мы переживаем в стократ больше. Потому что жаль очень иногда бывает. Так красиво танцевали, так старались, а судьи: “А там не тот вальс, а там не то”, или “Партнерша не того роста”... Мне кажется, что это все раньше нужно делать, а не уже на проекте — что там кто-то слишком мал, кто-то высоковат, не те танцы, не та мелодия. Это уже не зависит от исполнителей, поверьте мне! У Павла, кстати, также была партнерша маленького роста. Но она научила его танцевать, очень хорошая девушка”, — говорит Марина Зиброва.

“Мария Шмелева — умница! Я ей очень благодарен! Она маленькая, легенькая - 50 кило”, — отзывается о своей бывшей партнерше по проекту Павел.

Напомним, ранее мать Леси Никитюк честно призналась, что ждет внуков от звездной дочери.