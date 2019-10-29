Кошмарный директор или школа №5: в Киеве состоится премьера украинского фильма с Дашей Астафьевой и Дмитрием Суржиковым

Кошмарный директор или школа №5

Также в фильме роли сыграли звезда сериала "Киев днем ​​и ночью"

30 октября в Столичном кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza) состоится звездная вечеринка - Премьера комедии "Кошмарный директор или Школа №5" с Дашей Астафьевой, Оксаной Сташенко, Дмитрием Суржиковым и Сергеем Фроловым в главных ролях.

Также в фильме сыграли: эксперт и участники шоу "Топ-модель по-украински" Сергей Никитюк, Дмитрий Топоринский, Егор Степаненко, певец Виктор Павлик, звезда сериала "Киев днем ​​и ночью" Тая Щурук, группа HighUp5, Федор Гуринец, Александр Рудинский , Анна Лебедева и другие.

На премьере Вас ждет: красная дорожка, яркие фотозоны, концерт от группы HighUp5, знакомство и общение с актерами фильма, угощение от "Сушия" и BonAqua, розыгрыши подарков от студии "High Up Studio" и отличное настроение.

Ведущий вечера: KISHE

Начало вечеринки в 19:20

Начало сеанса в 20:00

Кошмарний директор або школа №5 Офіційний український трейлер

О фильме

Комедия "Кошмарный директор или школа №5" снята в Украине в 2019 году студией Татьяны Гнедаш "Artforms Продакшн" и студии "High Up Studio". Обе студии специализируются на производстве телевизионных сериалов и для них это дебют в полнометражном прокатном кино.

Фильм рассказывает о новом директоре школы, ранее работавший в колонии, и учениках ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибки, второй шанс, первую настоящую любовь, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой, ведь сам себя не обманешь, правда?

"Кошмарного директора" сыграл Сергей Фролов, известный по фильму "Тайный дневник Симона Петлюры".

Саундтрек к фильму спели энергичные HighUp5.

HighUp5 - ТАНЧИКИ (OST Кошмарный директор или Школа №5)

Авторы сценария - Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко и Иван Шишман, режиссер-постановщик - Мила Погребиская.

В широкий прокат лента выходит 31 октября.

Билеты на допремьерный показ-вечеринку

* Ваш билет на сеанс фильма "Кошмарный директор или школа №5" 30 октября в 20:00 является приглашением на премьеру.