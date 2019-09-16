"Люблю тебя, детка": Потап трогательно поздравил приемную дочь с днем рождения

Сейчас Потап счастлив во втором браке с Настей Каменских. Продюсер проводит с любимой супругой все свободное время и много путешествует, а также парочка является приверженцами активного образа жизни и регулярно показывает в сети свои совместные тренировки. При этом артист остался в отличных отношениях с бывшей женой Ириной Горовой, с которой у них есть общий сын Андрей. Кроме того, Потап по сути вырастил и дочь Ирины от предыдущих отношений Наталью.

16 сентября девушке исполнилось 22 года и приемный папа трогательно поздравил ее в сети. Потап опубликовал несколько ярких совместных фото с Наташей, на одном из которых также присутствует и его сын.

Фото: Потап с приемной дочерью Наташей (instagram.com/realpotap)

"Натаха love u baby, ты самая добрая из всех нас! Самая чувственная! Спасибо тебе за все, что ты делаешь, за то, что ты есть! #hbd", - душевно написал рэпер.

Фото: Потап с приемной дочерью Наташей и сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Девушка тут же поблагодарила его в комментарии.

"Лешенька спасибо", - отметила Наташа, добавив три сердечка.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Отметим, что Ирина Горовая вместе с Наташей и Андреем отлично повеселилась на свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая состоялась в мае этого года.

Подписчики продюсера присоединились к поздравлениям и оставили его приемной дочери много теплых пожеланий.

Напомним, что в сентябре также отмечает день рождения и сын Потапа Андрей - мальчику исполнилось 11 лет. Продюсер с бывшей женой поздравили сына с днем рождения и сделали милое совместное фото.

К слову, Потап вместе с экс-супругой Ириной Горовой и приемной дочерью отвели Андрея в школу 1 сентября. Мальчик пошел в пятый класс.