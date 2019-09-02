Снова в школу: Потап с бывшей женой отвели сына в пятый класс

Фото: Потап с сыном (instagram.com/potapchiq)

Гордый папа показал первый день сына в новом учебном году

Вот и настало 1 сентября, и многие знаменитости отвели в этот день своих детей в школу. Среди них и гордый папа Потап, который перед началом нового учебного года устроил своему 10-летнему сыну Андрею яркие и веселые каникулы в Греции, чтобы мальчик набрался сил и позитивных эмоций.

На своей странице в Instagram Потап показал, как прошел первый день сына в пятом классе. Отметим, что вместе с продюсером в школу отправилась и его бывшая жена и мать мальчика Ирина Горовая, а также ее дочь Наташа, у которой прекрасные отношения с братом.

Андрей, который, к слову, решил сменить прическу и перекрасился в блондина, был в классическом наряде - черные брюки и белая рубашка. Мама и сестра мальчика отдали предпочтение красивым длинным платьям, а звездный папа - джинсам и черной рубашке.

Фото: Потап и его экс-жена Ирина Горовая с сыном и дочерью (instagram.com/realpotap)

Семейство с удовольствием позировало все вместе, а также артист показал сына и его соседа по парте уже в классе.

Фото: Потап и его экс-жена Ирина Горовая с сыном и дочерью (instagram.com/realpotap)

"5-A", - лаконично прокомментировал публикацию Потап.

Фото: сын Потапа пошел в пятый класс (instagram.com/realpotap)

Подписчики восхищаются новой прической мальчика и оставляют теплые комментарии.

Ого, вы как гора!

Красавцы

Поздравляю

И Потап цветёт!

Вітаю )

Такой шкодный

Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, и побольше, счастливых моментов в жизни)

какая гармоничная семья

Стрижка вспышка

Скриншот комментариев(instagram.com/realpotap)

Отметим, что недавно сын Потапа Андрей отдохнул в Турции вместе с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Натальей. Экс-супруга продюсера засыпала сеть красочными фото семейного отдыха с детьми.

Ранее Потап умилил сеть снимком со спортивным сыном . Папа и мальчик вместе сыграли в теннис.