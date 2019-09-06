"Как он возмужал": Потап с бывшей женой поздравили сына с днем рождения

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Андрею исполнилось уже 11 лет

Потап женился второй раз и наслаждается яркой семейной жизнью с Настей Каменских. При этом с первой женой Ириной Горовой у него сохранились очень хорошие отношения, что немаловажно, ведь они воспитывают общего сына Андрея. Так, 1 сентября экс-супруги дружно отвели мальчика в пятый класс, а компанию им составила дочь Ирины Наталья. А 6 сентября сын продюсера празднует день рождения - ему исполнилось 11 лет.

Конечно же, любящий папа пришел поздравить сына, и поделился милыми фото на своей Instagram-страничке. На снимке рэпер запечатлен вместе с Андреем и своей бывшей женой. Одетый в черные брюки и белую рубашку именинник радостно смеется и показывает "козу", а гордые родители его обнимают. Ирина при этом держит набор воздушных шариков - две синие единицы и несколько обычных серебристых.

"11!!!" - лаконично подписал фото Потап.

Фото: Потап и его экс-жена Ирина Горовая с сыном (instagram.com/realpotap)

Позже он выложил еще один кадр с сыном, на этот раз уже на улице.

Фото: сын Потапа Андрей (instagram.com/realpotap)

Подписчики рэпера умиляются подросшему Андрею и присоединяются к поздравлениям. Многие пишут, что мальчик просто-таки копия мамы.

Ого, как же быстро он возмужал

Будьте здоровенькие!!! УРА!!

Супер! Поздравляю

Госпади,как же это здорово,у ребенка счастливые родители.И у каждого своя жизнь. Пусть ваш сын растет здоровым и счастливым

С именинником!!!!!!!!!

Поздравляю с 11 летием сына желаю счастья, здоровья , удачи, любви ему

С днём Рождения сына, удачи во всех делах

МиниПотап расти большой не будь лапшой)))

Копия мама!!!

Поздравляю. Копия мама

Пацану 11, е-мае взрослый! Пусть радует родителей своими достижениями, будет честными со всеми и рассудительным

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Конечно же, Ирина Горовая тоже поздравила сыночка, опубликовав целую фотоподборку с ним и дочерью. Есть на некоторых кадрах и Потап.

"Сынуля Андрюля, с днем рождения! Так сильно тебя люблю! Так счастлива, что ты есть, что такой милый, добрый, переживательный и искренний. Люблю с тобой болтать, путешествовать, люблю когда вредничаешь и когда придумываешь истории, когда сочиняешь рифмы и когда спрашиваешь про то, как правильно распределять деньги в компании, люблю за то что ты разный, но всегда добрый и светлый. Будь мужественным, нежным, добрым, справедливым, любимым! 11 лет", - написала гордая мама.

Фото: Ирина Горовая с сыном (nstagram.com/gorovaya_irina)

Напомним, сын Потапа Андрей покорил его неожиданным талантом - мальчик прочитал лекцию в детской школе телевидения.

Ранее Потап умилил сеть снимком со спортивным сыном . Папа и мальчик вместе сыграли в теннис.