"Люблю тебе, дитинко": Потап зворушливо привітав прийомну дочку з днем народження

Зараз Потап щасливий у другому шлюбі з Настею Каменських. Продюсер проводить з коханою дружиною весь вільний час і багато подорожує, а також парочка є прихильниками активного способу життя та регулярно показує в мережі свої спільні тренування. При цьому артист залишився у чудових стосунках з колишньою дружиною Іриною Горовою, з якою у них є спільний син Андрій. Крім того, Потап по суті виростив і дочку Ірини від попередніх стосунків Наталю.

16 вересня дівчині виповнилося 22 роки і прийомний тато зворушливо привітав її в мережі. Потап опублікував кілька яскравих спільних фото з Наташею, на одному з яких також присутній і його син.

Фото: Потап з прийомною дочкою Наташею (instagram.com/realpotap)

"Натаха love u baby, ти найдобріша з усіх нас! Найчуттєвіша! Спасибі тобі за все, що ти робиш, за те, що ти є! #hbd", - душевно написав репер.

Фото: Потап з прийомною дочкою Наташею і сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Дівчина тут же подякувала його в коментарі.

"Лешенька спасибі", - зазначила Наталя, додавши три сердечка.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що Ірина Горова разом з Наташею і Андрієм відмінно повеселилася на весіллі Потапа і Насті Каменських, яке відбулося в травні цього року.

Підписники продюсера приєдналися до привітань і залишили його прийомній дочці багато теплих побажань.

Нагадаємо, що у вересні також відзначає день народження і син Потапа Андрій - хлопчикові виповнилося 11 років. Продюсер з колишньою дружиною привітали сина з днем народження і зробили миле спільне фото.

До речі, Потап разом з екс-дружиною Іриною Горовою і прийомною дочкою відвели Андрія до школи 1 вересня. Хлопчик пішов у п'ятий клас.