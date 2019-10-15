Лук – огонь! Длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом

Надя Дорофеева привыкла быть "на стиле" не только на сцене и в клипах, но и в повседневной жизни. Певицу отличает самобытный имидж, который охотно копируют ее поклонники. В ее луках есть место самым смелым сочетаниям и стильным решениям, а сама артистка когда-то даже определила свои образы как треш-гламур. Совсем недавно она красовалась в кожаном топе без бретелей и мини, а теперь поражает воображение фанов расслабленным аутфитом, который состоит из "рваных" джинсов клеш и трендового черного бомбера.

Надя запечатлена на фоне милого частного дома со стаканом кофе (поклонники сразу же предположили, что певица держит латте – свой любимый напиток). Она дополнила дерзкий лук массивными черно-белыми кроссовками, а в руках держит вместительный рюкзак. Из аксессуаров – платок, завязанный на поясе. Звезда кокетливо показала поклонникам язык и сообщила, что в восторге от солнечной осени за окном.

"Какая Погода!" - коротко, но красноречиво подписала она снимок.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники разделили мнение Нади, но гораздо больший интерес у них вызвал дерзкий лук звезды. Также фаны предположили, что дом на фото – новое жилье Нади и ее супруга Владимира Дантеса, который недавно громко о себе завил дебютным сольным клипом и песней "Теперь тебе 30".

Лук – огонь. В принципе, как и всегда

Как всегда огонь

Красотка

Любим тебя, оставайся всегда такой же красивой

Длинноногая икона стиля

Какая ты красивая

Вау, какая красивая

Сильно красивая

Надя, какой у вас с Вовой красивый дом

Супер

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева в белье и высоких ботфортах покорила сексуальными формами.