"Вот как любит!" Дантес трепетно поблагодарил Дорофееву за новый старт

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица гордится своим мужем, а он благодарит ее за поддержку

Владимир Дантес и Надя Дорофеева – не только одна из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса, а еще и две творческие личности, котрые умеют стимулировать и поддерживать друг друга. На днях певица с помпой открыла тур группы "Время и Стекло", устроив в Киеве зрелищное шоу VISLOVO, которое посетили практически все ее звездные коллеги. Теперь пришел черед Владимира громко заявить о себе – он вернулся на сцену! Артист представил клип на дебютную сольную песню "Теперь тебе 30" и рассказал в instagram о неоценимой помощи любимой жены.

Композиция была создана в соавторстве с певицей Jerry Heil, котрая явила миру хит "Охрана, отмєна". Владимир рассказал, что снимал видео до 4 утра, а Надя приехала поддержать мужа невзирая на плохое самочувствие. Именно ее вера и слова одобрения заставили его вернуться к творчеству.

"Казалось бы, все это уже проходил, знаю, как и что работает, вокруг много единомышленников, друзей, которые готовы поддержать. Моя любовь Надя Дорофеева приехала на съемки клипа, хотя у самой была жуткая мигрень. А уехали мы вместе в 4 утра. Вот как любит. Она меня же ко всему этому "возвращению" больше всех и подталкивала. И вот теперь, все получилось и я тааак рад и тааак переживаю... что аж интересно, что будет дальше", - поделился эмоциями шоумен.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

В свою очередь, певица написала на своей страничке, что гордится мужем. Она не скупилась на комплименты и слова поддержки для талантливого любимого.

"Обожаю эту песню и клип. Особенно момент, где на дороге ограничение 20 и ты его стремительно пробегаешь ... Вова, я тебя поздравляю с ТАКИМ твоим стартом! Как же мне нравится твоя музыка , а я то знаю какие песни дальше!" - заверила артистка.

Подписчики Вовы и Нади решили подбодрить музыканта. Они высоко оценили его сольный дебют и попросили не останавливаться.

Видео: YouTube/DANTES

Голос класний і мужній такий

Ну какой же он милый

Надя у Вас самая красивая

Вова, только не останавливайся и продолжай писать. Песня огонь

Это супер! Аж до мурашек! Наконец-то! Поздравляю с громким возвращением!

Дуже класна і крута пісня, і дуже класний кліп

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева в кожаном корсете и мини юбке заинтриговала горячими фото.