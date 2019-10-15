Лук – вогонь! Довгонога Дорофєєва в рваних "кльошах" полонила зухвалим образом

Надя Дорофєєва звикла бути "на стилі" не тільки на сцені і в кліпах, але і в повсякденному житті. Співачку відрізняє самобутній імідж, який охоче копіюють її шанувальники. В її луках є місце найсміливішим поєднанням і стильним рішенням, а сама артистка колись навіть визначила свої образи як треш-гламур. Зовсім недавно вона красувалася в шкіряному топ без бретелей і міні, а тепер вражає уяву фанів розслабленим аутфітом, який складається з "рваних" джинс кльош і трендового чорного бомбера.

Надя зображена на фоні милого приватного будинку зі стаканчиком кави (прихильники відразу ж припустили, що співачка тримає латте – свій улюблений напій). Вона доповнила зухвалий лук масивними чорно-білими кросівками, а в руках тримає місткий рюкзак. З аксесуарів – хустка, зав'язана на поясі. Зірка кокетливо показала шанувальникам язика і повідомила, що в захваті від сонячної осені за вікном.

"Яка Погода!" - коротко, але красномовно підписала вона знімок.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники розділили думку Наді, але набагато більший інтерес у них викликав зухвалий лук зірки. Також фани припустили, що будинок на фото – нове житло Наді і її чоловіка Володимира Дантеса, який нещодавно голосно про себе заявив дебютним сольним кліпом і піснею "Тепер тобі 30".

Цибуля – вогонь. В принципі, як і завжди

Як завжди вогонь

Красуня

Любимо тебе, залишайся завжди такою ж красивою

Довгонога ікона стилю

Яка ти красива

Вау, яка гарна

Сильно гарна

Надя, який у вас з Вовою красивий будинок

Супер

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в білизні і високих ботфортах підкорила сексуальними формами.