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"Просто какой-то секс!" Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.10.2019 - 09:49
"Просто какой-то секс!" Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка поразила фанатов ярким образом

Обладательница стройной фигуры и соблазнительных форм Надя Дорофеева знает, как вскружить головы своим поклонникам - певица регулярно балует их горячими кадрами, на которых демонстрирует стройные ножки, точеную талию и аппетитный бюст. Новый кадр артистки в Instagram также весьма пикантный!

Участница группы "Время и Стекло" позирует в черном нижнем белье, а также ярко-синей объемной куртке и ботфортах на каблуке того же цвета. Красотка прислонилась к высокому стулу, при этом эротично раздвинув ноги. Дополняют яркий лук собранные в высокий хвост волосы и яркий макияж.

В подписи Надя процитировала строчку из песни, где много упоминается слово blue, что переводится с английского как "синий" или "голубой".

&quot;Просто какой-то секс!&quot; Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"I'm blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa", - пишет исполнительница.

Эффектный кадр впечатлил даже известную любительницу эпатажа MARUV, которая отметила в комментариях, что это очень горячо.

&quot;Просто какой-то секс!&quot; Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото

Скрин комментариев (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Остальные подписчики также не остались равнодушными и искупали Дорофееву в восторженных комплиментах.

  • Это просто какой-то секс
  • Красотка
  • Ты и стиль,это одно и тоже
  • ты такая красивая,бозееее, я прям мечтаю быть как ты
  • куртка явно лишняя. Шикарный вид закрывает )
  • Шикарна
  • Какая красивая
  • ААЙ кака горячая дама просто турба -пушка , можно любоваться хоть целую вечность
  • Если я бы была МУЖИКОМ, то завидовала бы Вове
  • Ойй,какая
  • Пууушка
  • Уххх, что-то горячо стало

&quot;Просто какой-то секс!&quot; Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото

Скрин комментариев (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что смелая Надя Дорофеева показала лицо без грамма косметики. Девушка сообщила, что весь день провела без макияжа.

Ранее Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку.

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