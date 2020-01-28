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Лучшая версия себя: Настя Каменских показала, как занимается спортом в Мексике 

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 11:31
Лучшая версия себя: Настя Каменских показала, как занимается спортом в Мексике 
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Красоты карибского побережья способствуют занятиям спортом, считает Настя

Певица Настя Каменских, которая вместе с ее супругом Потапом являются членами жюри шоу Голос страны-10, и уже провели несколько слепых прослушиваний, продолжает публиковать жаркие фото из Мексики (следует отметить, что съемки слепых прослушиваний проходили заранее и выходят в записи).

Оказалось, что не только пляжами и расслабленным отдыхом занят ее день, певица не изменяет себе и активно тренируется, чтобы поддерживать свою соблазнительную фигуру в форме. Она опубликовала кадр, сделанный на побережье Карибского моря возле городка Тулум, на котором позировала на фоне довольно необычной скульптуры из дерева.

Лучшая версия себя: Настя Каменских показала, как занимается спортом в Мексике Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!" - поделилась она своим способом расслабиться и вдохновиться одновременно.

Для утренних активностей Каменских выбрала комплект формы собственного бренда спортивного бренда, который состоял из коротких шорт и топа. Поскольку жаркая мексиканская погода способствует возможному перегреву во время физических упражнений — выбор Насти вполне объясним. В качестве обуви певица выбрала яркио-оранжевые кроссовки и заплела волосы в пучок.
Подписчики поддержали Настю в ее пристрастии к спорту:

  • Спорт это супер
  • Класс
  • обновляешься до лучшей версии самой себя
  • Краса
  • Красотка
  • Вау

Стоит отметить, что в Мексике Настя Каменских значительно пополнила свой гардероб. Так ей приглянулась национальный элемент гардероба мексиканцев — пончо, фото в котором она разместила в соцсетях.

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