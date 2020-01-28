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Найкраща версія себе: Настя Каменських показала, як займається спортом в Мексиці

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 11:31
Найкраща версія себе: Настя Каменських показала, як займається спортом в Мексиці
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Краса карибського узбережжя сприяє заняттям спортом, вважає Настя

Співачка Настя Каменських, яка разом з її чоловіком Потапом є членами журі шоу Голос країни-10, і вже провели декілька сліпих прослуховувань, продовжує публікувати жаркі фото з Мексики (слід зазначити, що зйомки сліпих прослуховувань проходили заздалегідь і виходять у запису).

Виявилося, що не тільки пляжами і розслабленим відпочинком зайнятий її день, співачка не зраджує собі і активно тренується, щоб підтримувати свою спокусливу фігуру у формі. Вона опублікувала кадр, зроблений на узбережжі Карибського моря біля містечка Тулум, на якому позувала на тлі досить незвичайної скульптури з дерева.

Найкраща версія себе: Настя Каменських показала, як займається спортом в МексиціФото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Обожнюю тренування на свіжому повітрі! Для мене заняття спортом це завжди в задоволення! На природі я надихаюсь і знімаю емоційну втому. В результаті отримую прилив енергії та заряд позитиву на весь день!" - поділилася вона своїм способом розслабитися і надихнутися одночасно.

Для ранкових активностей Каменських обрала комплект форми власного бренду спортивного бренду, який складався з коротких шортів і топа. Оскільки спекотна мексиканська погода сприяє можливому перегріву під час фізичних вправ — вибір Насті цілком доречний. В якості взуття співачка обрала яркио-помаранчеві кросівки і заплела волосся в пучок.
Підписники підтримали Настю в її пристрасті до спорту:

  • Спорт це супер
  • Клас
  • обновляешься до кращої версії самої себе
  • Краса
  • Красуня
  • Вау

Варто відзначити, що в Мексиці Настя Каменських значно поповнила свій гардероб. Так їй сподобалася національний елемент гардеробу мексиканців — пончо, фото у якому вона розмістила в соцмережах.

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Новини України Настя КаменськихПотапГолос країни 10
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