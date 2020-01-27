Участница Голос страны-10 положила глаз на Балана и получила одобрение Кароль — ревности нет

Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Девушка назвала Дана "Дракулой", а он себя - "бессмертным Мастером"

Голос страны 2020 только начался, а в воскресенье, 26 января, на экраны вышел второй выпуск юбилейного десятого сезона проекта. Звездные тренеры активно набирают в свои команды талантливых и харизматичных участников, а также не обходится и без перипетый, ведь вся страна с замиранием наблюдает за развитием отношений между Тиной Кроль и Даном Баланом и задается вопросом: перерастет ли взаимная симпатия в нечто большее и добьется ли настойчивый молдавский певец расположения украинской поп-дивы?

Масла в огонь подлило выступление одной из участниц второго выпуска проекта. Кристина Карабанова приревновала Дана Балана к певице Тине Кароль.

Экстравагантная девушка представилась Адой и вышла на сцену в весьма необычном наряде и образе. Она впечатлила судейскую четверку исполнением песни Amy Winehouse - "Back to black" и развернула два кресла – Потапа и Насти Каменских, а также Дана Балана.

Видео: Youtube/Голос країни

"Интрига – это твое второе имя, но я хочу узнать о тебе побольше", - обратился к ней молдавский певец. Дан заметил, что Ада не отрывает взгляд от Тины и поинтересовался у девушки, в чем же причина.

"Почему ты на Тину смотришь? Она одобряет", - заверил Дан. "Да", - подтвердила певица. "Не знаю, возможно, я просто ревную", - призналась девушка. "И это хорошо. Ты сказала это вслух и это отлично", - подбодрила Тина.

Кристина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Чтобы заполучить участницу, Дан включил обаяние и красноречие, и девушка не устояла и пошла в его команду. "Думаю, все же, что Дракула мне ближе", - аргументировала она свой выбор. "Иди к своему бессмертному Мастеру", - раскрыл объятия для вокалистки звездный тренер. "Класс! И в этом случае ревности нет", - заверила Тина и лично поздравила Аду.

Ранее Тина Кароль призналась, как ее сын Вениамин реагирует на слухи о возможном романе мамы с Даном Баланом.