ru
ua

"Лишь бы не орал": Топалов показал, как они с Тодоренко развлекают сына (видео)


Певец поделился смешным видео с отдыха в Турции

Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили первый семейный отпуск вместе с пятимесячным сыночком Михаилом - они все вместе отправились отдыхать в Турцию. Звездная пара с удовольствием делилась в сети фото и даже видео с отпуска, рассказывая, как они проводят время и об особенностях путешествий с маленьким ребенком. На своей странице в Instagram певец поделился смешным видео с женой и сыном.

На нем он показал, как они с Региной развлекали малыша, чтобы он не плакал. Миша сидит в коляске, а мама с папой танцуют перед ним и напевают мелодию. При этом телеведущая, одетая в шорты и короткий топ, заразительно смеется. После чего оба наклоняются поближе к сыночку и папа ему что-то рассказывает.

"Просто смешное видео))) папа с мамой развлекают! Как могут) лишь бы Урса не орал", - прокомментировал Топалов.

Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Михаилом (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники растрогались от подобного милого ролика и отметили, что Влад и Регина - замечательные родители, к тому же очень позитивные.

  • "Кому-то повезло с родителями"
  • "Какие вы классные"
  • "Какие веселые родители и ребенок будет хороший и веселый, добрый"
  • "Какие же вы милаааахи смешные))))) обожаю вас)))"
  • "Раз 10 посмотрела, так выглядит счастье"
  • "Простые, милые, добрые, веселые, открытые...Вы самая замечательная пара!!! Тьфу, тьфу...!)"
  • "Какие вы замечательные!! Смотришь на Вас и настроение сразу поднимается. Настоящия солнечная, добрая семья. Огромного Вам и нескончаемого счастья!!!"
  • "Какие вы позитивные, так приятно смотреть на вас и главное, что родители на одной волне"
  • "Какие вы прикольные"
  • "Обожаю ваши совместные снимки и видео"
  • "Классно, люди просто наслаждаются родительством! Вот бы все родители были такие"
  • "Вы классные!!! Здоровья вашему Медвежонку, а вам спокойных ночей!!!"
  • "Вы офигенные родители и очень классная пара"

Напомним, ранее Влад Топалов поделился трогательным видео с сыном. Певец показал, как умеет успокаивать малыша.

Кстати, Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с праздником - Днем матери, который отмечали 12 мая. Музыкант заявил: "Ну и монстра мы с тобой создали, Регина". 

Также Регина Тодоренко в купальнике резко ответила критикам, которые обвинили ее в злоупотреблении "Фотошопом".

Красавицы в маму: Ольга Сумская показала своих дочерей "Самая красивая украиночка": Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки
Читать все новости