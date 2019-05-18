"Лише б не кричав": Топалов показав, як вони з Тодоренко розважають сина (відео)

Співак поділився смішним відео з відпочинку в Туреччині
Нещодавно Регіна Тодоренко і Влад Топалов влаштували першу сімейну відпустку разом з п'ятимісячним синочком Михайлом - вони всі разом вирушили відпочивати в Туреччину. Зіркова пара з задоволенням ділилась в мережі фото і навіть відео з відпустки, розповідаючи, як вони проводять час і про особливості подорожей з маленькою дитиною. На своїй сторінці в Instagram співак поділився смішним відео з дружиною і сином.
На ньому він показав, як вони з Регіною розважали малюка, щоб він не плакав. Міша сидить в колясці, а мама з татом танцюють перед ним і наспівують мелодію. При цьому телеведуча, одягнена в шорти і короткий топ, заразливо сміється. Після чого обидва нахиляються ближче до синочка і тато йому щось розповідає.
"Просто смішне відео))) тато з мамою розважають! Як можуть) лише б Урса не кричав", - прокоментував Топалов.
Відео: Регіна Тодоренко і Влад Топалов із сином Михайлом (instagram.com/vladtopalovofficial)
Шанувальники зворушилися від такого милого ролика і зазначили, що Влад і Регіна - чудові батьки, до того ж дуже позитивні.
Нагадаємо, раніше Влад Топалов поділився зворушливим відео з сином. Співак показав, як вміє заспокоювати малюка.
До речі, Влад Топалов оригінально привітав Тодоренко зі святом - Днем матері, який відзначався 12 травня. Музикант заявив: "Ну і монстра ми з тобою створили, Регіна".
Також Регіна Тодоренко в купальнику різко відповіла критикам, які звинуватили її у зловживанні "Фотошопом".