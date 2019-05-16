"Нет совести": Регина Тодоренко в купальнике резко ответила критикам

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущую уличили в использовании ретуши

Популярная телеведущая Регина Тодоренко не стесняется показывать фигуру после родов. Меньше, чем через полгода после рождения сына Михаила она устроила фотосессию в купальниках на пляже в Дубае. Звезда даже подумать не могла, что ее снимки вызовут бурю эмоций и порцию критики! Ведущую обвинили в злоупотреблении "Фотошопом", ведь ее тело выглядело на фото слишком идеальным. Под кадрами в Instagram развернулась жаркая дискуссия, но Регина нашла, что ответить недоброжелателям.

Знаменитость показала два фото: на одном из них она позирует в желтом бикини, а на втором – в цельном черном купальнике. Стоит отметить, что Регина на обоих снимках выглядит просто потрясающее, а ее коже действительно идеальная.

"На фото я через 3 месяца после родов на съемках рекламной кампании", - подписала она кадр в солнечном бикини.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Впрочем, вскоре ведущей пришлось оправдываться перед комментаторами, которые буквально разнесли ее за присутствие "Фотошопа" на снимке. Регина не стала молчать – она поставила на место недоброжелателей, пояснив им необходимость ретуши для рекламных кадров.

"Иногда мне кажется, что у некоторых людей просто нет совести, чувства такта, не хватает достойного воспитания, чтобы выражать свои мысли", - обратилась она к хейтерам.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Она отметила, что в ее случае вмешательство фоторедактора было минимальным и продиктованным исключительно необходимостью.

"Разъясню тем, кто плохо разбирается в рекламных компаниях: почти вся Реклама не обходится без ретуши (есть такие исключения, как недавно выпущенная Гуччи ), конечно же, и на моих фото присутствует коррекция, где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе, так как она смотрелась будто шрам после кесарево. Но таких корректировок внесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и просто прикрепить мою улыбающуюся голову", - написала звезда.

Поклонники знаменитости поддержали Регину и заявили, что молодая мама выглядит просто отлично.

"Ну, может и есть немного фотошопа но ведь красиво же, а люди от зависти пишут гадости", "Прекрасная молодая женщина, мама, жена, умничка, а все остальное - от зависти и бессилия", "Регина ты стала интересной женщиной! Очень удачное фото!", "Региночка, не слушай никого красотка!", - заверили ее фолловеры.

Кстати, в Турции Регина также с удовольствием позировала в купальнике и устраивала пляжные фотосеты с мужем Владом Топаловым.